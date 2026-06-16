Cuál es el ranking FIFA de Argelia y cómo se clasificó al Mundial 2026

Los africanos están entre los mejores posicionados de su continente.

Argelia debuta en el Mundial 2026 con una prueba enorme: enfrentará a Argentina, vigente campeona del mundo, en la primera fecha del Grupo J. El partido marcará el regreso mundialista de los Zorros del Desierto después de 12 años de ausencia.

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El equipo africano llega como una selección de peso dentro de su continente, pero no como favorito en una zona que tiene a la Albiceleste como gran candidata. Su posición en el ranking FIFA, su campaña en las Eliminatorias africanas y el contexto del grupo ayudan a medir el tamaño del desafío.

Cuál es el ranking FIFA de Argelia

Argelia ocupa actualmente el puesto 28° del ranking FIFA masculino, una ubicación que la mantiene entre las selecciones africanas mejor posicionadas antes del Mundial 2026.

Ese lugar refleja el crecimiento reciente del equipo y su recuperación después de haber quedado fuera de los Mundiales de 2018 y 2022. Argelia vuelve a la Copa del Mundo con una base competitiva, futbolistas de experiencia internacional y una generación que quiere recuperar el protagonismo que tuvo en Brasil 2014.

Aunque el ranking la coloca lejos de Argentina, también muestra que no se trata de una selección menor. Argelia llega al torneo como un rival incómodo, físico y con argumentos para pelear la clasificación en el Grupo J.

Comparación del ranking FIFA de Argelia con Argentina y el resto del Grupo J

El Grupo J está integrado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Según el ranking FIFA previo al Mundial, la diferencia entre los equipos marca una zona con un favorito claro y tres selecciones peleando por acomodarse detrás.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo:

Argentina: 1°

1° Austria: 24°

24° Argelia: 28°

28° Jordania: 63°

La diferencia más fuerte para Argelia aparece en el debut: Argentina está 27 puestos por encima y llega como número uno del mundo, además de ser la vigente campeona mundial.

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La comparación con Austria es mucho más corta. Apenas 4 puestos separan a los europeos de Argelia, una distancia que anticipa una pelea muy pareja por la clasificación. Frente a Jordania, en cambio, Argelia aparece claramente mejor posicionada: le saca 35 lugares en el ranking.

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Cómo se clasificó Argelia al Mundial 2026

Argelia se clasificó al Mundial 2026 al terminar primera en el Grupo G de las Eliminatorias africanas. Su campaña fue muy sólida: disputó 10 partidos, ganó 8, empató 1 y perdió solo 1.

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El equipo cerró la eliminatoria con 25 puntos y una diferencia de gol de +16, números que le permitieron quedarse con el boleto directo a la Copa del Mundo.

En su zona compitió contra Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia. Argelia terminó por encima de todos y confirmó su regreso mundialista antes del cierre de la clasificación.

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El regreso de Argelia a una Copa del Mundo

El Mundial 2026 será la quinta participación mundialista de Argelia. Su última presencia había sido en Brasil 2014, donde logró una de las mejores campañas de su historia al avanzar a octavos de final.

En aquel torneo, el equipo africano llevó a Alemania al tiempo suplementario en una eliminatoria muy recordada. Aunque terminó eliminado, dejó una imagen competitiva y ganó respeto internacional.

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Después de ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022, Argelia vuelve ahora con el objetivo de demostrar que puede competir otra vez en el máximo nivel.

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El calendario de Argelia en el Grupo J

Argentina vs. Argelia: 16 de junio, Kansas City Stadium

16 de junio, Kansas City Stadium Jordania vs. Argelia: 22 de junio

22 de junio Argelia vs. Austria: 27 de junio