“Son bajas”: Thomas Christiansen toma una decisión final con su lista de 26 a un día del debut de Panamá en el Mundial 2026

El seleccionador de Panamá tiene todo listo para el duelo contra Ghana por el Grupo L de la Copa del Mundo.

Se aproxima el estreno de la Selección de Panamá en el Mundial 2026. Será este miércoles 17 de junio, contra Ghana, en el BMO Field de Toronto, Canadá. Allí comenzará a escribirse el sueño de los canaleros, que ansían puntuar por primera vez en el torneo en su segunda participación para quedar bien parados en el exigente Grupo L que completan Inglaterra y Croacia.

Una de las grandes interrogantes en los días previos al debut era si el entrenador, Thomas Christiansen, iba a realizar algún cambio en la lista de 26 convocados por las lesiones de figuras como Adalberto Carrasquilla, Luis “Manotas” Mejía o Aníbal Godoy.

Por reglamento, la FIFA le permitía hacerlo hasta 24 horas antes del duelo con los africanos. Pero se terminó confirmando que no será necesario: Christiansen mantendrá a todos los seleccionados que escogió. Lo que quiere decir que, salvo por Carrasquilla, estarán disponibles.

No hay cambios en la nómina de Panamá… pero sí dos bajas

El periodista Leonardo Aguilar confirmó que no habrá modificaciones en la nómina oficial. Por lo que el portero JD Gunn y el volante Víctor Griffith “son bajas”, por lo que su estancia en el campamento de Panamá en suelo canadiense finalizó a un día del duelo con Ghana.

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Ambos integraban la lista de reservas y permanecían a la espera en el Nottawasaga Resort, por si Christiansen los necesitaba para reemplazar a Mejía o Carrasquilla. Sin embargo, el guardameta de Nacional de Uruguay ya está recuperado de su lesión y “Coco” llegará en óptimas condiciones para el segundo partido, contra Croacia.

El calendario de Panamá en el Mundial 2026

Panamá vs. Ghana — miércoles 17 de junio (6:00 p.m) — BMO Field de Toronto, Canadá.

— miércoles 17 de junio (6:00 p.m) — BMO Field de Toronto, Canadá. Panamá vs. Croacia — martes 23 de junio (6:00 p.m.) — BMO Field de Toronto, Canadá.

— martes 23 de junio (6:00 p.m.) — BMO Field de Toronto, Canadá. Panamá vs. Inglaterra — sábado 27 de junio (4:00 p.m.) — MetLife Stadium de Nueva Jersey, Canadá.

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