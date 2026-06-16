Irak vs. Noruega EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

En FCA le traemos la cobertura del partido, con la previa y todas las incidencias de este cruce inédito en la Copa del Mundo.

El pitazo inicial en el Gillette Stadium de Massachusetts llegará apenas pasadas las 4:00 p.m. de Centroamérica (5:00 de Panamá) y 6:00 ET de Estados Unidos.

Siga el minuto a minuto de Irak vs. Noruega, que se enfrentarán en el Boston Stadium por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Este martes 16 de junio, Irak y Noruega se estrenarán en el Mundial 2026. Un duelo sin precedentes entre ambas selecciones, que ansían ganar para comenzar con el pie derecho en el Grupo I, donde compiten también con Senegal y la vigente subcampeona del mundo, Francia.

Los iraquíes regresan a la justa mundialista después de cuatro décadas gracias al triunfo 2-1 ante Bolivia en la final del repechaje intercontinental. Mientras que los nórdicos tuvieron que esperar menos, 26 años, para clasificar a otra Copa del Mundo, que será la primera para un plantel liderado por su gran estrella: Erling Haaland.