Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Irak vs. Noruega EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Irak vs. Noruega, que se enfrentarán en el Boston Stadium por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

¿Dónde ver EN VIVO a Irak vs. Noruega?

Así quedó repartida la transmisión del partido en TV y streaming para Centroamérica:

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
Publicidad

¿A qué hora es el partido?

El pitazo inicial en el Gillette Stadium de Massachusetts llegará apenas pasadas las 4:00 p.m. de Centroamérica (5:00 de Panamá) y 6:00 ET de Estados Unidos.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Irak vs. Noruega!

En FCA le traemos la cobertura del partido, con la previa y todas las incidencias de este cruce inédito en la Copa del Mundo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Irak vs. Noruega EN VIVO y ONLINE.
© GettyIrak vs. Noruega EN VIVO y ONLINE.

Este martes 16 de junio, Irak y Noruega se estrenarán en el Mundial 2026. Un duelo sin precedentes entre ambas selecciones, que ansían ganar para comenzar con el pie derecho en el Grupo I, donde compiten también con Senegal y la vigente subcampeona del mundo, Francia.

Los iraquíes regresan a la justa mundialista después de cuatro décadas gracias al triunfo 2-1 ante Bolivia en la final del repechaje intercontinental. Mientras que los nórdicos tuvieron que esperar menos, 26 años, para clasificar a otra Copa del Mundo, que será la primera para un plantel liderado por su gran estrella: Erling Haaland.

Francia 0-0 Senegal EN VIVO: penal anulado a Mbappé – minuto a minuto del Grupo I del Mundial 2026

ver también

Francia 0-0 Senegal EN VIVO: penal anulado a Mbappé – minuto a minuto del Grupo I del Mundial 2026

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Quién es el árbitro de Irak vs. Noruega en el Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Irak vs. Noruega en el Mundial 2026?

En qué ciudad y estadio juegan Irak vs. Noruega: capacidad y pronóstico del clima
Mundial 2026

En qué ciudad y estadio juegan Irak vs. Noruega: capacidad y pronóstico del clima

Cuál es el ranking FIFA de Irak y cómo se clasificó al Mundial 2026
Mundial 2026

Cuál es el ranking FIFA de Irak y cómo se clasificó al Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 16 de junio, a qué hora y dónde ver
Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 16 de junio, a qué hora y dónde ver

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo