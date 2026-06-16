Irak vs. Noruega EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Este martes 16 de junio, Irak y Noruega se estrenarán en el Mundial 2026. Un duelo sin precedentes entre ambas selecciones, que ansían ganar para comenzar con el pie derecho en el Grupo I, donde compiten también con Senegal y la vigente subcampeona del mundo, Francia.
Los iraquíes regresan a la justa mundialista después de cuatro décadas gracias al triunfo 2-1 ante Bolivia en la final del repechaje intercontinental. Mientras que los nórdicos tuvieron que esperar menos, 26 años, para clasificar a otra Copa del Mundo, que será la primera para un plantel liderado por su gran estrella: Erling Haaland.
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