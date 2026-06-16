Portugal vs. RD Congo: a qué hora y dónde ver el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá su primer partido en el Mundial 2026.

Portugal y RD Congo debutan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 con un partido correspondiente al Grupo K que comparten con Colombia y Uzbekistán. El encuentro se jugará en el NRG Stadium de Houston, que durante la Copa del Mundo aparece bajo la denominación FIFA de Houston Stadium.

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El estreno tendrá varios focos de atención. Portugal inicia su camino con Cristiano Ronaldo como gran figura y con el objetivo de pelear por el primer título mundial de su historia. Del otro lado aparece una RD Congo que vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años y que llega con el impulso de una clasificación dramática.

A qué hora juegan Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026

Estos son los horarios del encuentro en Centroamérica:

11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p. m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Portugal vs. RD Congo en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX

Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports y Fox Sports

Tigo Sports y Fox Sports Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10

El encuentro abrirá la actividad del Grupo K, una zona que también integran Colombia y Uzbekistán.

Portugal debuta con Cristiano Ronaldo y el sueño pendiente

Portugal llega al Mundial con una expectativa alta. La selección dirigida por Roberto Martínez tiene una generación fuerte, una base de futbolistas instalados en la élite europea y un objetivo que todavía le falta en su historia: ganar la Copa del Mundo.

El gran foco estará, otra vez, en Cristiano Ronaldo. El capitán portugués afronta su sexta Copa del Mundo especial y buscará agrandar una marca histórica difícil de igualar: anotó en cinco ediciones distintas del torneo, desde 2006 hasta 2022.

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Portugal también inicia el torneo con una carga emocional particular. El plantel utilizará pulseras en homenaje a Diogo Jota, un gesto simbólico para recordar al delantero en el inicio de la campaña mundialista.

En lo deportivo, los lusos llegan con buenas sensaciones. En sus últimos amistosos vencieron a Estados Unidos, Chile y Nigeria, y antes también habían empatado ante México. La preparación dejó señales positivas para un equipo que quiere empezar con autoridad.

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RD Congo vuelve al Mundial después de 52 años

Para RD Congo, el partido ante Portugal tendrá un valor histórico. Los Leopardos regresan a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974, cuando el país compitió bajo el nombre de Zaire.

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Su clasificación fue una de las historias más fuertes del camino al Mundial. El equipo africano no llegó por la vía directa: tuvo que pasar por el playoff continental y luego por el repechaje intercontinental, donde venció 1-0 a Jamaica con gol de Axel Tuanzebe en el tiempo extra.

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En la preparación reciente, RD Congo mostró señales mixtas. Viene de perder 2-1 ante Chile y de empatar 0-0 con Dinamarca, pero llega con el impulso emocional de haber conseguido un regreso esperado durante más de cinco décadas.

Ante Portugal, el equipo de Sébastien Desabre necesitará competir desde el orden, sostener los duelos físicos y aprovechar los espacios que pueda encontrar en transición.

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Datos de Portugal vs. RD Congo