Francia vs. Senegal EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del Grupo I

Llegó el momento para una de las máximas candidatas al título. La Selección de Francia hará su debut oficial en la Copa del Mundo este martes cuando se enfrente a Senegal, en un electrizante compromiso correspondiente al Grupo I. Sin embargo, el partido viene acompañado de un fantasma del pasado que los europeos quieren borrar de una vez por todas.
El duelo revive el recuerdo de una de las sorpresas más impactantes en la historia del fútbol: el partido inaugural del Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, hace ya 24 años, los africanos derrotaron 1-0 a una Francia que defendía el título de campeona, dejando al mundo entero con la boca abierta.
ver también
Se pierde el Mundial 2026: Inglaterra sufre una baja de último momento y en Panamá ya fueron notificados
Casi un cuarto de siglo después de aquella noche histórica en Seúl, franceses y senegaleses se volverán a ver las caras en una Copa del Mundo. El escenario elegido es el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford), donde se jugarán tres puntos que valen oro.
Este grupo promete no dar tregua, ya que en el mismo sector se encuentra la peligrosa Noruega liderada por el temible goleador Erling Haaland, selección que también aspira a pelear por el liderato y la clasificación a la siguiente ronda.
A qué hora juegan Francia vs. Senegal por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 13:00: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
- 14:00: Panamá.
ver también
Mundial 2026 en riesgo: Neymar no mejora de su lesión y Brasil guarda un silencio alarmante sobre sus estudios
Dónde ver EN VIVO Francia vs. Senegal en Centroamérica
- Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX
- Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX
- El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4
- Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10