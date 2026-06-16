Francia vs. Senegal EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del Grupo I

Esta vez te traemos el Francia vs Senegal por el inicio del Grupo I entre Francia y Senegal.

Los galos aspiran a conquistar su tercer título mundial tras los logrados en 1998 y 2018. Subcampeones también en Catar 2022, donde sucumbieron ante la Argentina de Lionel Messi.

Senegal, por su parte, afronta el campeonato con la ambición de consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol africano. Los Leones de la Teranga han apostado por la veteranía de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly o Ismaila Sarr, que acompañarán a jóvenes talentos como Nicolas Jackson, Pape Gueye o Ibrahim Mbaye, que militan ya en las principales ligas europeas.

Estamos a una hora el inicio del partido. Con este inicia la jornada de este martes. Los otros del grupo, Noruega e Irak, juegan en en el siguiente turno.

EN DIRECTO| Una de las grandes favoritas como Francia, arranca el Mundial 2026 contra Senegal, potencia africana.

Llegó el momento para una de las máximas candidatas al título. La Selección de Francia hará su debut oficial en la Copa del Mundo este martes cuando se enfrente a Senegal, en un electrizante compromiso correspondiente al Grupo I. Sin embargo, el partido viene acompañado de un fantasma del pasado que los europeos quieren borrar de una vez por todas.

El duelo revive el recuerdo de una de las sorpresas más impactantes en la historia del fútbol: el partido inaugural del Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, hace ya 24 años, los africanos derrotaron 1-0 a una Francia que defendía el título de campeona, dejando al mundo entero con la boca abierta.

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Casi un cuarto de siglo después de aquella noche histórica en Seúl, franceses y senegaleses se volverán a ver las caras en una Copa del Mundo. El escenario elegido es el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford), donde se jugarán tres puntos que valen oro.

Este grupo promete no dar tregua, ya que en el mismo sector se encuentra la peligrosa Noruega liderada por el temible goleador Erling Haaland, selección que también aspira a pelear por el liderato y la clasificación a la siguiente ronda.

A qué hora juegan Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

13:00: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 14:00: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO Francia vs. Senegal en Centroamérica