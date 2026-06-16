¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Szymon Marciniak

Marciniak, juez en la final de Qatar 2022, voverá a dirigir a Argentina en su estreno mundialista contra Argelia por la fecha 1 del Grupo J.

Szymon Marciniak es el árbitro principal del partido entre Argentina y Argelia, correspondiente al Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputa este martes 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde la Albiceleste inicia la defensa del título conseguido en Qatar.

Se trata de uno de los árbitros más reconocidos del mundo y tiene una relación directa con la historia reciente de la selección argentina: fue el juez de la final del Mundial 2022 ante Francia, el partido que le dio su tercera estrella.

Pero su nombre también volvió a quedar asociado con el país sudamericano por otro episodio reciente: fue el árbitro que anuló el polémico penal de Julián Álvarez (ausente en el debut) en la definición entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la Champions League.

Quién es Szymon Marciniak, el árbitro de Argentina vs. Argelia

Marciniak nació hace 45 años en Płock, Polonia, y es uno de los jueces de mayor jerarquía del panel internacional. Es árbitro FIFA desde 2011 y desde hace tiempo aparece en partidos de máxima exigencia, tanto en torneos de selecciones como en competencias europeas de clubes.

ver también Mundial 2026: ¿A cuántos goles está Lionel Messi del récord de Miroslav Klose?

Su designación para el duelo Argentina vs. Argelia lo coloca otra vez frente a un partido de peso mundialista. El polaco llega con un perfil de árbitro acostumbrado a escenarios grandes, decisiones fuertes y partidos con enorme exposición.

El árbitro de la final de Qatar 2022

El antecedente más fuerte de su carrera es la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, disputada el 18 de diciembre de aquel año en el Lusail Stadium.

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Aquel partido terminó 3-3 después del tiempo suplementario y se resolvió por penales, con triunfo argentino. Fue una de las finales más recordadas de la historia de los Mundiales y Marciniak estuvo a cargo de un encuentro lleno de tensión, goles, penales y decisiones importantes.

Sus antecedentes con Argentina

Marciniak ya dirigió varios partidos importantes de Argentina en Copas del Mundo. En Rusia 2018, estuvo al frente del empate 1-1 ante Islandia en la fase de grupos, un partido recordado por el penal que Lionel Messi no pudo convertir.

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En Qatar 2022, antes de la final, también dirigió el triunfo argentino 2-1 ante Australia por los octavos de final. Ese encuentro marcó el inicio de la etapa eliminatoria para el equipo de Lionel Scaloni.

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LUSAIL CITY, QATAR – DECEMBER 18: Emiliano Martinez of Argentina is prevented by referee Szymon Marciniak from speaking to Randal Kolo Muani of France in the penalty shootout during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

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El penal anulado a Julián Álvarez en Atlético vs. Real Madrid

El otro antecedente reciente que conecta a Marciniak con el fútbol argentino ocurrió en la Champions League 2025, durante la serie de los octavos de final entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

En la definición por penales (que ganaron 4-2 los merengues), Julián Álvarez convirtió su remate, pero el árbitro polaco lo anuló por un supuesto doble toque. La decisión generó una enorme polémica, porque la acción fue muy difícil de advertir en vivo y dejó al Atlético sin uno de sus penales en una tanda decisiva.

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El propio Marciniak luego explicó que la jugada había sido una situación inédita para él y defendió la decisión.

Un árbitro de finales grandes

Marciniak no solo dirigió la final del Mundial 2022. También fue el árbitro principal de la final de la UEFA Champions League 2023 entre Manchester City e Inter de Milán, disputada en Estambul.

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Ese partido terminó de consolidarlo como uno de los jueces más importantes del mundo. No todos los árbitros llegan a dirigir una final de Copa del Mundo y una final europea en temporadas consecutivas.

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Además, en la Eurocopa 2024, Marciniak fue parte del equipo arbitral de la final entre España e Inglaterra, donde actuó como cuarto árbitro. Su presencia constante en partidos decisivos explica por qué FIFA vuelve a confiar en él para el debut argentino.

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El cuerpo arbitral de Argentina vs. Argelia