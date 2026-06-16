En qué ciudad y estadio juegan Austria vs. Jordania: capacidad y pronóstico del clima

Austria y Jordania se enfrentan este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El partido tendrá una carga especial para la selección asiática, que disputará el primer encuentro mundialista de su historia.

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El escenario será Santa Clara, en el estado de California, dentro del área de la Bahía de San Francisco. Allí, en el Levi’s Stadium, Austria buscará empezar con autoridad y Jordania intentará transformar su debut absoluto en una noche histórica.

Dónde juegan Austria vs. Jordania

El partido entre Austria y Jordania se jugará en Santa Clara, California, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de la FIFA como San Francisco Bay Area Stadium, denominación utilizada durante el Mundial por cuestiones comerciales. Fuera del torneo, el recinto es conocido como Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers de la NFL.

Aunque el nombre mundialista remite al área de San Francisco, el estadio está ubicado específicamente en Santa Clara, una ciudad del Silicon Valley situada al sur de la bahía.

El Levi’s Stadium es uno de los estadios más modernos de Estados Unidos. Fue inaugurado en 2014 y está preparado para eventos deportivos y espectáculos de gran escala. Para esta Copa del Mundo será una de las sedes fuertes de la costa oeste, con partidos de fase de grupos y también un cruce de eliminación directa.

A diferencia de otros estadios cerrados o con techo retráctil, el Levi’s Stadium es un recinto abierto, por lo que las condiciones climáticas pueden tener incidencia directa en el desarrollo del encuentro.

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Capacidad del San Francisco Bay Area Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del San Francisco Bay Area Stadium para el Mundial se ubica cerca de los 71.000 espectadores.

El estadio forma parte del grupo de sedes estadounidenses elegidas para recibir partidos de alto perfil. En total, Santa Clara tendrá seis encuentros del Mundial 2026: cinco de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

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Cómo estará el clima para Austria vs. Jordania

El partido se jugará por la noche en Santa Clara y el pronóstico marca condiciones frescas y favorables. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 18°C, con cielo mayormente despejado.

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No aparece, en principio, un escenario de lluvia ni de calor extremo. El clima puede favorecer un partido de buen ritmo, especialmente para una selección como Austria, acostumbrada a competir en condiciones europeas más templadas.

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Para Jordania, el factor climático tampoco debería ser un problema central. El mayor desafío estará en manejar la tensión de su debut mundialista y sostener el orden ante un rival mejor ubicado en el ranking FIFA.

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Datos de Austria vs. Jordania

Partido: Austria vs. Jordania

Austria vs. Jordania Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo J

Grupo J Fecha: martes 16 de junio

martes 16 de junio Ciudad: Santa Clara, California

Santa Clara, California Área sede: Bahía de San Francisco

Bahía de San Francisco Estadio: Levi’s Stadium / San Francisco Bay Area Stadium

Levi’s Stadium / San Francisco Bay Area Stadium Capacidad estimada: cerca de 71.000 espectadores

cerca de 71.000 espectadores Clima estimado: mayormente despejado, cerca de 18°C

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