El esperado choque entre la Celeste y los Halcones Verdes por el Grupo H ya se palpita y la Inteligencia Artificial ya sabe cómo terminará.

Este lunes 15 de junio, el Miami Stadium será el escenario de un choque atrapante por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Por un lado, la selección de Uruguay llega bajo la conducción de Marcelo Bielsa, buscando imponer su característico juego intenso y ofensivo. Por el otro, Arabia Saudita intentará dar un nuevo golpe sobre la mesa y repetir la hazaña histórica de su debut en Qatar 2022, cuando sorprendió al mundo venciendo a Argentina.

Para ir calentando la previa, le consultamos a la Inteligencia Artificial cómo se desarrollará este encuentro, y esto fue lo que pronosticó tras analizar los esquemas tácticos, el presente de los jugadores y el historial reciente.

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¿Quién se quedará con la victoria?

De acuerdo al análisis de las variables, Gemini, la IA de Google, pronosticó que el triunfo será para la selección de Uruguay.

“Si bien Arabia Saudita ha demostrado ser un equipo rocoso, físicamente resistente y con capacidad para frustrar a potencias sudamericanas, la jerarquía del plantel charrúa terminará inclinando la balanza. La clave del partido estará en la presión alta que exige el esquema de Bielsa: Uruguay asfixiará la salida de los asiáticos y dominará el mediocampo gracias al despliegue de sus volantes de élite, dejando sin margen de maniobra a los Halcones Verdes”.

El resultado exacto según la IA

A pesar del favoritismo sudamericano, no será un trámite sencillo. Arabia Saudita planteará un bloque defensivo bajo y buscará lastimar de contragolpe a una defensa uruguaya que jugará adelantada. Tras un desarrollo muy disputado, la IA anticipa un triunfo de Uruguay por 2 a 1.

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Los goleadores del encuentro

El pronóstico no se queda solo en el marcador, sino que también anticipa quiénes serán los encargados de desatar el grito sagrado de gol en las tribunas de Miami:

Por Uruguay: Darwin Núñez abrirá el marcador capitalizando un centro rápido en el corazón del área, haciendo valer su potencia física. Luego, Federico Valverde romperá el cerrojo defensivo con uno de sus inconfundibles “misilazos” de media distancia.

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Por Arabia Saudita: Salem Al-Dawsari, el emblema y capitán del equipo asiático, aprovechará una transición rápida y un espacio a las espaldas de los defensores celestes para descontar en el segundo tiempo, aportándole dramatismo a los minutos finales del encuentro.