¿Quién es el árbitro de Austria vs. Jordania en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Dahane Beida

Dahane Beida, réferi mauritano, será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Austria y Jordania por el Grupo J del Mundial 2026.

Dahane Beida será el árbitro principal del choque entre Austria y Jordania que bajará el telón en el Grupo J del Mundial 2026, a disputarse este martes 16 de junio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El juez mauritano llega a esta designación con un recorrido internacional importante y con antecedentes fuertes en torneos de máxima exigencia.

Quién es Dahane Beida, el árbitro de Austria vs. Jordania

Dahane Beida es un árbitro mauritano de 34 años nacido en Nuakchot, la capital del país africano, y juez internacional FIFA desde 2018. Su designación para Austria vs. Jordania representa un nuevo paso en una carrera que creció rápido dentro del arbitraje africano.

El Mundial 2026 será su primera Copa del Mundo de mayores como juez principal, aunque no llega como un desconocido al escenario internacional. Antes de esta cita, ya había dirigido partidos importantes en torneos de la CAF, Juegos Olímpicos y competiciones FIFA.

El árbitro de la final de la Copa Africana 2023

El antecedente más fuerte en la carrera de Beida es la final de la Copa Africana de Naciones 2023, disputada entre Costa de Marfil y Nigeria en Abiyán.

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Aquella designación lo terminó de instalar como uno de los árbitros del continente de mayor proyección. Dirigir una final de ese calibre exige manejo de presión, personalidad y capacidad para sostener un partido de enorme carga emocional.

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Su experiencia en Juegos Olímpicos

Beida también tuvo presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, otro escenario importante dentro del calendario internacional.

En el torneo masculino dirigió partidos de fase de grupos y también un cruce de cuartos de final. Entre sus antecedentes aparecen encuentros como Uzbekistán vs. España, Argentina vs. Ucrania y Japón vs. España.

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Ese paso por París 2024 le dio más roce con selecciones de distintas confederaciones y con partidos de ritmo alto, una experiencia valiosa antes de llegar al Mundial de mayores.

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Rodaje en Mundial de Clubes y competiciones africanas

Además de su recorrido en selecciones, Beida también acumuló experiencia en torneos de clubes. En el Mundial de Clubes 2025, fue designado para partidos de fase de grupos, incluido un encuentro de Real Madrid ante RB Salzburg.

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A nivel africano, su recorrido incluye partidos de CAF Champions League, CAF Confederation Cup y torneos continentales de selecciones. También dirigió finales en categorías juveniles, como la final de la Copa Africana Sub-17 de 2019

El cuerpo arbitral de Austria vs. Jordania

Árbitro principal: Dahane Beida

Dahane Beida Asistente 1: Gerson Santos

Gerson Santos Asistente 2: Elvis Noupue

Elvis Noupue Cuarto árbitro: Oshane Nation

Oshane Nation VAR: Caleb Wales

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