El prestigioso diario estadounidense publicó un revelador artículo en el que sale a la luz un conflicto que nadie tenía en mente.

En medio del clima de tensión y las recientes denuncias mediáticas sobre supuestos favoritismos y amaños a favor de Argentina en el Mundial 2026, salió a la luz una política estricta de la FIFA que restringe a ciertos árbitros de dirigir a la Selección de Argentina.

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Según un revelador artículo publicado por The Athletic, la sección deportiva de The New York Times, la prohibición no tiene que ver con conspiraciones deportivas, sino con un conflicto geopolítico histórico.

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El reconocido árbitro Michael Oliver, quien se prepara para dirigir su séptimo partido mundialista en el choque de cuartos de final de este viernes entre España y Bélgica, es uno de los principales afectados. A pesar de ser considerado uno de los mejores colegiados del mundo, sus posibilidades de arbitrar la final del 19 de julio son escasas si Argentina o su natal Inglaterra llegan a la instancia decisiva.

Michael Oliver es uno de los dos árbitros ingleses que no pueden dirigir a Argentina. (Getty Images)

La Guerra de Malvinas no se olvida

De acuerdo con The Athletic, ni Oliver ni su compatriota Anthony Taylor tienen permitido arbitrar encuentros del seleccionado albiceleste. La FIFA asigna a los árbitros priorizando el rendimiento, pero también aplica un estricto filtro geopolítico para garantizar la neutralidad y evitar conflictos de interés.

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En el caso de Inglaterra y Argentina, el impedimento es el legado de la Guerra de las Malvinas de 1982. El conflicto, que duró 74 días y dejó más de 900 caídos entre ambos bandos, sigue siendo un tema de profunda sensibilidad política.

Las Malvinas siempre están presentes en el fútbol argentino. (Getty Images)

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Para el Mundial 2026, esto significa que los jueces ingleses sólo podrían ser considerados para la final si equipos como Noruega o Suiza logran dar la sorpresa y eliminar a las potencias en sus respectivas llaves. Esta regla ya había afectado a Anthony Taylor en Qatar hace cuatro años, cuando tuvo un torneo impecable pero quedó descartado para la final debido a la clasificación de Argentina.

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Un enfoque cuestionado por los propios árbitros

El artículo de The Athletic también recoge la opinión del exárbitro de la Premier League, Graham Scott, quien califica esta normativa como una “situación absurda”:

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“Ya es hora de que el fútbol madure. Los árbitros están mentalizados para ser neutrales, solo ven los colores de las camisetas de los jugadores y no se les debería prohibir arbitrar a ciertos clubes o países debido a rivalidades menores o conflictos históricos”. Graham Scott.

Scott recordó que Michael Oliver ni siquiera había nacido durante el conflicto bélico de 1982, mientras que Taylor tenía apenas tres años. Incluso confesó que, como inglés, preferiría que el argentino Facundo Tello –a quien catalogó de “talla mundial”– dirija a Inglaterra por encima de otros colegiados.

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En síntesis