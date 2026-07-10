¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Lamine Yamal apunta a ser titular en el equipo de Luis de la Fuente, mientras Rudi García debe rearmar a Bélgica tras la dura baja de Amadou Onana.

España y Bélgica se verán las caras este viernes 10 de julio en el Estadio Los Angeles, en Inglewood, California, en un duelo de eliminación directa correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a las semifinales, donde ya espera Francia tras eliminar a Marruecos.

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A falta de confirmación oficial, en Fútbol Centroamérica les traemos las alineaciones probables de los equipos que dirigen Luis de la Fuente y Rudi García, este último lidiando con la sensible baja de Amadou Onana, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y quedó fuera del resto del Mundial.

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¿Juega Lamine Yamal?

El crack del Barcelona no llegó a la Copa del Mundo al 100% desde lo físico y comenzó el torneo en el banco de suplentes, pero ya se encuentra recuperado y acumula cuatro titularidades, por lo que se espera que vuelva a estar desde el arranque ante Bélgica.

Lamine Yamal será titular ante el equipo de Rudi García (Getty Images).

De hecho, De la Fuente prepara un equipo con pocas sorpresas y todo indica que repetirá la base que derrotó de manera agónica a Portugal en los octavos de final. En ese esquema, Lamine Yamal aparece como extremo derecho, con Dani Olmo por dentro, Álex Baena por izquierda y Mikel Oyarzabal como referencia ofensiva.

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Unai Simón seguiría en el arco, mientras que la defensa estaría compuesta por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. En la mitad de la cancha, Rodri y Pedri volverían a ser los encargados de sostener el equipo.

Las posibles alineaciones de España vs. Bélgica

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

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Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.