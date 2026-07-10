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Mundial 2026

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Lamine Yamal apunta a ser titular en el equipo de Luis de la Fuente, mientras Rudi García debe rearmar a Bélgica tras la dura baja de Amadou Onana.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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España y Bélgica se miden por los cuartos del Mundial.
© Getty ImagesEspaña y Bélgica se miden por los cuartos del Mundial.

España y Bélgica se verán las caras este viernes 10 de julio en el Estadio Los Angeles, en Inglewood, California, en un duelo de eliminación directa correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a las semifinales, donde ya espera Francia tras eliminar a Marruecos.

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A falta de confirmación oficial, en Fútbol Centroamérica les traemos las alineaciones probables de los equipos que dirigen Luis de la Fuente y Rudi García, este último lidiando con la sensible baja de Amadou Onana, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y quedó fuera del resto del Mundial.

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¿Juega Lamine Yamal?

El crack del Barcelona no llegó a la Copa del Mundo al 100% desde lo físico y comenzó el torneo en el banco de suplentes, pero ya se encuentra recuperado y acumula cuatro titularidades, por lo que se espera que vuelva a estar desde el arranque ante Bélgica.

Lamine Yamal será titular ante el equipo de Rudi García (Getty Images).

Lamine Yamal será titular ante el equipo de Rudi García (Getty Images).

De hecho, De la Fuente prepara un equipo con pocas sorpresas y todo indica que repetirá la base que derrotó de manera agónica a Portugal en los octavos de final. En ese esquema, Lamine Yamal aparece como extremo derecho, con Dani Olmo por dentro, Álex Baena por izquierda y Mikel Oyarzabal como referencia ofensiva.

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Unai Simón seguiría en el arco, mientras que la defensa estaría compuesta por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. En la mitad de la cancha, Rodri y Pedri volverían a ser los encargados de sostener el equipo.

Las posibles alineaciones de España vs. Bélgica

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

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Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

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