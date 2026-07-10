“Interés concreto”: Saprissa acelera por Sebastián Padilla y Alajuelense ya decidió si intentará robárselo

Tras la descalificación de Municipal Liberia del Apertura 2026, el mediocampista de 21 años se perfila como el gran objetivo de Saprissa. ¿Alajuelense también lo quiere?

A raíz de la descalificación del Municipal Liberia de la primera división del fútbol costarricense, las principales figuras de la planilla aurinegra se han convertido en materia de interés de los equipos más poderosos de la Liga Promérica.

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Uno de ellos, claro, es el Deportivo Saprissa, que analiza seriamente hacerse con los servicios de Sebastián Padilla, talentoso mediocampista de 21 años que entró al radar morado desde hace varios meses.

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Saprissa se acerca a su objetivo

Días atrás, Saprissa disputó un partido amistoso con Liberia en el que los capitanes morados habrían dialogado con Padilla precisamente para convencerlo de mudarse a San Juan de Tibás. Ahora que se confirmó que los Coyotes no tendrán la licencia para competir en el Apertura 2026, las posibilidades de concretar el fichaje aumentan.

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El periodista Kevin Jiménez confirmó esta situación: “El Saprissa muestra interés concreto en Sebastián Padilla, el mediocampista también tiene una opción en el exterior pero nada concreto aún en este caso”, informó a través de sus redes sociales.

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¿Habrá clásico en el mercado? La postura de Alajuelense

Teniendo en cuenta que el nombre del volante bagaceño también sonó en Liga Deportiva Alajuelense, el periodista Ferlín Fuentes reveló si la gerencia deportiva rojinegra tiene intenciones de meterse en la puja que tiene a sus archirrivales a la cabeza. La respuesta corta es no: la Liga no tiene en sus planes inmediatos fichar a Sebastián Padilla.

“Fuentes cercanas a la institución rojinegra confirmaron a este medio que la planificación deportiva está prácticamente cerrada y que no existe una negociación para fichar a Sebastián Padilla ni a otros jugadores del conjunto guanacasteco”, confirmó el comunicador para El Mundo CR.

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De esta manera, Padilla tiene el camino libre para aterrizar en el equipo de Hernán Medford. Con el mediocampo a punto de reforzarse, la directiva tibaseña tendrá que enfocar sus próximos esfuerzos en el ataque, ya que tras confirmar la salida del panameño Tomás Rodríguez al Barcelona de Ecuador, el Monstruo también debería ir en busca de un delantero antes del inicio de la temporada.