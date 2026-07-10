El DT y la federación hablaron y ahora lo que parecía ser una salida asegurada, podría tener otro desenlace. De esto depende.

Tras la eliminación de la Selección de Panamá en la fase de grupos del Mundial 2026 sin haber conseguido victorias ni anotado goles, el futuro del banquillo canalero parece estar más cerca de definirse.

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Contra muchos pronósticos, Thomas Christiansen ahora estaría cerca de sellar su continuidad para liderar el proceso hacia la Copa del Mundo 2030, impulsado por una reestructuración económica y un compromiso deportivo.

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El factor económico: premios por encima del salario base

De acuerdo con los reportes de los periodistas Ricardo Icaza y Chepe Bomba, el aspecto económico dio un giro inesperado. Christiansen habría aceptado una rebaja considerable en sus aspiraciones salariales para asegurar su permanencia.

La nueva estructura de su contrato se basaría fuertemente en premios y bonos condicionados al cumplimiento de objetivos. Como señaló Icaza, para el estratega “el dinero no es el punto central en la mesa”. En lugar de enfrascarse en cifras garantizadas, las negociaciones actuales se están enfocando en definir de manera estricta las metas a corto y largo plazo que deberá cumplir el cuerpo técnico.

Thomas Christiansen podría seguir en Panamá. (Getty Images)

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Cero fondos del Estado y el plan de la FEPAFUT

Un detalle fundamental en esta posible renovación es el origen del dinero. La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) dejó claro que la fórmula económica para costear el nuevo contrato no involucrará fondos del Estado. Todo el salario del entrenador será cubierto con recursos propios de la Federación y el aporte de sus patrocinadores privados.

La directiva ha visto con muy buenos ojos el gesto de Christiansen de reducir su salario base. Aunque se esperaba este viernes una conferencia de prensa para brindar detalles, esta fue pospuesta para continuar con las reuniones durante la tarde y pulir los detalles de esta “fórmula económica”, con la intención de hacer el anuncio oficial este mismo viernes, aseguró Icaza.

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¿Cuál fue el salario de Thomas Christiansen para llevar a Panamá al Mundial 2026?

Durante su último proceso al frente de Panamá, a la que clasificó a la segunda Copa del Mundo de su historia, el técnico hispano-danés cobraba unos 70 mil dólares mensuales, lo que traducido serían 840 mil al año. Algo que ahora, al parecer, va a cambiar.

En síntesis

Thomas Christiansen negociará su continuidad como entrenador de Panamá hasta el Mundial 2030 .

negociará su continuidad como entrenador de Panamá hasta el . El técnico cobraba 840 mil dólares anuales y aceptará una rebaja en su salario base.

y aceptará una rebaja en su salario base. La FEPAFUT financiará el nuevo contrato utilizando únicamente recursos propios y patrocinadores privados.