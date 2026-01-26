El mejor del continente: Orlando Mosquera logra el salto que aplaude Panamá de cara al Mundial 2026

A falta de cinco meses para el Mundial 2026, es fundamental que todos los seleccionados de Panamá sigan teniendo rodaje y buenas actuaciones en sus respectivos clubes. Ni hablar si son titulares para Thomas Christiansen, como en el caso del portero Orlando Mosquera.

“Kuty” se sigue afianzando en el arco de Al-Fayha. En este arranque de año, viene manteniendo el buen nivel con el que cerró el 2025. Y el domingo 25 de enero, fue determinante para rescatar un triunfo 2-0 sobre Al-Fateh por la decimoctava jornada de la Saudi Pro League.

Orlando Mosquera, el mejor de Asia

Según la plataforma Sofascore, Mosquera fue el mejor jugador de su equipo en el gane frente a Al-Fateh. Su actuación fue puntuada con un 8,4 y se convirtió en la mejor de ese fin de semana entre todos los jugadores hispanoamericanos que militan en las diferentes ligas del continente asiático.

(Foto: Sofascore)

En total, realizó 5 atajadas a lo largo de los 90 minutos, de las cuales 3 fueron dentro del área. Y no solo lo erigieron como la figura, sino que anímicamente le permitieron reponerse de su actuación en la caída ante el líder, Al-Hilal, por 4-1, marcada por una mala salida suya en un tiro de esquina que le permitió a los locales romper el 1-1 parcial.

Contra Al-Fateh, el seleccionado panameño sumó su cuarta valla invicta del campeonato en 18 partidos, en los cuales recibió 31 goles. Una cifra importante, pero que adquiere sentido si se tiene en cuenta que su escuadra está en la parte baja de la tabla, ahora con 15 puntos y a 6 de la zona de descenso directo.

¿Cuándo vuelve a jugar Mosquera en Arabia Saudita?

El próximo partido del Al-Fayha de Orlando Mosquera tendrá lugar el miércoles 28 de enero, a las 12:30 p.m. (horario panameño), contra Al-Khaleej. Hasta el momento, no han podido sumar dos victorias en fila. ¿Será este el momento?