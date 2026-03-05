Uno es Joel Campbell: Pablo Izaguirre señala a los 3 futbolistas de Alajuelense que más lo están decepcionado

Liga Deportiva Alajuelense dio un paso importante para salir de su mala racha. El categórico triunfo 2-0 sobre Cartaginés le devolvió las esperanzas al liguismo, que se frustró con el decepcionante arranque del equipo en el Torneo Clausura 2026, llegando a acumular tres derrotas en fila, y la temprana eliminación del Torneo de Copa.

Uno de los ídolos que más preocupado se mostró con el presente futbolístico del campeón es Pablo Izaguirre. El exvolante, nacido hace 55 años en Argentina, se ganó al corazón de los manudos con su zurda educada y los nueve títulos que ganó en la institución —incluida una Copa de Campeones de la Concacaf ante Saprissa—. Y por eso es una voz más que autorizada para exigirles a los jugadores.

Joel Campbell y dos más: los cuestionados de Pablo Izaguirre

Pese a la buena actuación de los dirigidos por Óscar Ramírez frente al elenco de la Vieja Metrópoli, Izaguirre señaló para Tigo Sports a los tres futbolistas de la actual plantilla que, según su criterio, más le han quedado a deber a la Liga. Estos son Joel Campbell, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

En el caso de Campbell, hay un criterio bastante unificado. No cabe duda de que es el elemento más talentoso de la planilla, pero desde su llegada al club no ha tenido un rendimiento consistente y su continuidad en Alajuelense, que pende de un hilo, se definirá a mitad de año.

Se creía que este semestre podía llegar a recuperar el nivel que tuvo a finales de 2025, con la motivación que representa llevar el dorsal número “10” que alguna vez portó el propio Pablo Izaguirre. Pero perdió la titularidad que el “Macho” le dio tanto en las dos primeras jornadas del campeonato nacional como en la serie con Liberia por el Torneo de Copa, y sigue sin levantar cabeza entrando como revulsivo. Lleva un gol en diez partidos.

Algo similar sucede con Creichel Pérez, cuya titularidad es fuertemente criticada por los manudos debido a su bajo rendimiento y las polémicas extracancha que protagonizó en el último tiempo. Sin embargo, Óscar Ramírez confía en sus condiciones. Hasta el momento, acumula una asistencia en once juegos.

Joel Campbell, Creichel Pérez y Alejandro Bran están lejos de llenar el ojo en Alajuelense. (Foto: LDA y La Nación)

El otro cuestionado por Izaguirre es Alejandro Bran. Un caso particular, teniendo en cuenta el contraste entre su gran rendimiento en fases finales y el que brinda en la etapa regular de los torneos. Viene de ser clave en la conquista de la tan ansiada 31, con sus goles a Liberia y Saprissa. Y en el arranque del Clausura 2026 está siendo titular indiscutido, sin encontrar todavía su mejor nivel.