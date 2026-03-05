Es tendencia:
Fedefútbol lo analiza: el inesperado refuerzo que Fernando Batista sumaría en la Selección de Costa Rica

El Bocha Batista empieza una nueva etapa al mando de La Sele y podría venir con sorpresas en su equipo de trabajo.

Por Marcial Martínez

La Selección de Costa Rica tomó un nuevo rumbo al nombrar a Fernando Batista como su nuevo entrenador con el objetivo de clasificar al Mundial de 2030. Y sobre este escenario, podrían llegar más sorpresas.

En la órbita de la Selección de Costa Rica surgió un tema que llamó la atención: desde Fedefútbol se estaría valorando la opción de un refuerzo inesperado para el equipo que dirige Fernando Batista.

Tras el caso Miguel Herrera: esta es la cláusula que la Fedefútbol le puso al Bocha Batista en su contrato

Tras el caso Miguel Herrera: esta es la cláusula que la Fedefútbol le puso al Bocha Batista en su contrato

¿Cuál sería el inesperado refuerzo para Fernando Batista en La Sele?

Ronald González como director de selecciones nacionales, comentó que en el cuerpo de trabajo del Bocha Batista habrá dos costarricenses y que se analiza sumar un tercero, un movimiento inesperado porque en su momento se habían mencionado solamente a dos costarricenses.

“Con el cuerpo técnico de entrada que él nos pidió habrán dos personas nacionales y estamos viendo si hay un tercero, pero eso lo tenemos que conversar con el Bocha Batista”, comentó Ronald González como director de selecciones nacionales.

Esto había mencionado Fernando Batista

En su momento, el “Bocha” Batista explicó que todavía estaban en la etapa final de evaluación y que era muy probable que su proyecto incluyera personal costarricense. Señaló que en los próximos días terminarían de conversar esos temas.

Fernando Batista – DT de la Selección de Costa Rica

Estamos terminando de analizar, puede ser que trabaje, lógicamente, gente de Costa Rica. En estos días estaremos terminando de hablar estos temas. En la semana va a llegar mi cuerpo técnico, somos seis personas y seguramente va a haber gente de Costa Rica trabajando con nosotros porque a mí me gusta también trabajar con gente del propio país”, explicó Fernando Batista hace unos días cuando aterrizó en Costa Rica.

Datos claves

  • Ronald González (director de selecciones) reveló que el cuerpo de trabajo del “Bocha” Batista tendrá dos costarricenses desde el arranque, porque así lo pidió el DT.
  • Además, se está valorando sumar un tercer tico al staff, aunque todavía no está confirmado.
  • Esa posible incorporación depende de conversarlo y acordarlo directamente con Fernando Batista, antes de tomar la decisión final.
