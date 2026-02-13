Vuelve Cristiano Ronaldo: a qué hora y cómo ver el partido de Al-Nassr vs. Al-Fateh

Cristiano Ronaldo vuelve a estar disponible. Al-Nassr lo incluyó en la convocatoria para visitar a Al-Fateh este sábado, en un partido correspondiente a la fecha 22 de la Saudi Pro League que marca el regreso del astro portugués luego de ausentarse en las últimas jornadas por el conflicto con las autoridades del fútbol saudí.

¿Cuándo juega el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Fateh?

Al-Fateh y Al-Nassr se enfrentarán este sábado 14 de febrero, a las 11:30 a.m. de Centroamérica (12:30 p.m. de Panamá y ET de Estados Unidos), en el estadio Prince Abdullah bin Jalawi.

¿Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Centroamérica y USA?

Los aficionados centroamericanos que se encuentran en Estados Unidos podrán ver el partido entre Al-Nassr y Al-Fateh suscribiéndose a Fubo.

Otra alternativa es Fox Soccer Plus o Fox One. Mientras que no hay información disponible sobre la transmisión del encuentro para Centroamérica.

¿Cuál fue el conflicto que tuvo CR7 en Al-Nassr?

El problema se disparó por el traspaso de Karim Benzema a Al-Hilal y la percepción de Cristiano Ronaldo de un trato desigual en el manejo del proyecto deportivo entre clubes respaldados por el PIF (Fondo de Inversión Pública). En ese contexto, Al-Nassr quedó prácticamente inactivo en el mercado reciente, lo que alimentó el enojo del portugués.

La tensión escaló cuando el “Bicho” decidió no participar en los últimos tres partidos de su equipo sin estar lesionado: el triunfo 1-0 sobre Al Riyadh, la victoria 2-0 ante Al-Ittihad y el gane 1-0 contra FK Arkadag. Incluso la liga saudí emitió un mensaje público remarcando que ningún futbolista debe tomar decisiones por encima del club.

¿Cuál fue el último partido que jugó Cristiano Ronaldo?

El último partido oficial que disputó Cristiano Ronaldo antes de su “huelga” fue el 30 de enero, cuando Al-Nassr goleó 3-0 a Al-Kholood y el ex Real Madrid marcó un gol (el 0-1).

¿Cuántos goles le faltan al Bicho para llegar a los 1.000?

Cristiano Ronaldo suma 961 goles oficiales en partidos competitivos, por lo que le faltan 39 dianas para alcanzar la marca de 1000.

Los goles de Cristiano Ronaldo por clubes y selección

Real Madrid : 450

: 450 Manchester United : 145

: 145 Al-Nassr : 117

: 117 Juventus : 101

: 101 Sporting : 5

: 5 Selección mayor de Portugal: 143