Nadie lo puede creer: Orlando el Cuty Mosquera vuelve a ser la pesadilla de Karim Benzema en la Liga de Arabia Saudita

El portero panameño dejó una gran actuación y nuevamente evitó que Benzema fuera figura.

javier pineda

Por Javier Pineda

El portero panameño Orlando Mosquera volvió a ser protagonista en el fútbol de Arabia Saudita, firmando una actuación de lujo en el empate 1-1 del Al Fayha ante el Al Ittihad, por la Jornada 5 de la Liga Profesional Saudí, disputada en el estadio Al Majma’ah Sports City. El momento más espectacular del encuentro llegó al minuto 88, cuando el canalero detuvo un penal al francés Karim Benzema, repitiendo la hazaña que ya había logrado el pasado 11 de enero.

El guardameta panameño se convirtió en figura indiscutible del partido, mostrando una vez más su fortaleza mental y una lectura impecable de las jugadas decisivas. Mosquera adivinó la trayectoria del disparo del astro francés, volando hacia su izquierda para mantener el empate y sellar un punto valioso para su equipo.

Con este resultado, el Al Fayha se mantiene en la novena posición del campeonato con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota. Mientras tanto, el Al Ittihad, uno de los clubes más poderosos del torneo, se queda en la tercera plaza con 10 unidades, tras tres triunfos, un empate y una caída.

La actuación de Mosquera fue sobresaliente: cinco atajadas, tres intervenciones clave dentro del área, una salida exitosa por alto y el penal detenido a Benzema, estadísticas que confirman su excelente momento y lo consolidan como uno de los porteros más confiables y respetados del fútbol saudí.

Orlando Mosquera una de las esperanzas de Panamá

El ‘Cuty’, como se le conoce cariñosamente, viene de mantener un nivel alto también con la Selección de Panamá, donde brilló en la pasada jornada eliminatoria rumbo al Mundial. Fue pieza clave en la victoria 1-0 ante El Salvador y en el empate 1-1 contra Surinam, demostrando su consistencia tanto a nivel de clubes como con su país.

Sin duda, Orlando Mosquera será uno de los nombres fijos en la próxima convocatoria de Thomas Christiansen para los duelos claves frente a Guatemala y El Salvador en la Fecha FIFA de noviembre. Su temple bajo los tres palos y su creciente prestigio en Arabia lo confirman como uno de los pilares del fútbol panameño actual.

