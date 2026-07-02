Tras la oficialización del mediocampista proveniente de Portugal, la afición de Alajuelense le exigió a la gerencia deportiva un nuevo fichaje.

Luego de largas semanas de especulaciones, Liga Deportiva Alajuelense finalmente hizo oficial la contratación de Roan Wilson de cara al Torneo Apertura 2026.

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El mediocampista de 24 años, que llega en condición de agente libre luego de desvincularse del GD Chaves de Portugal, firmó un contrato por un año y ya se encuentra a disposición del equipo que dirige el técnico español Ismael Rescalvo.

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Los manudos no se conforman: el pedido a Carlos Vela

Lejos de darse por satisfechos con el fichaje, en los comentarios de la publicación de bienvenida para Roan Wilson los aficionados se hicieron sentir con un pedido para la gerencia deportiva que lidera Carlos Vela: fichar a Sebastián Padilla.

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“En fin, buen fichaje Roan, pero también les pedimos a Sebastián Padilla“, escribió un aficionado. “¿Y Padilla?“, cuestionaba otro, mientras que algunos fueron más exigentes: “El torneo tico se gana desde el mediocampo, ¡nos falta gente! ¡Traigan a Padilla!!!“.

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¿Quién es Sebastián Padilla?

Nacido el 1 de marzo de 2005 en el cantón de Bagaces, provincia de Guanacaste, Sebastián Padilla (1,75 metros y 72 kilos) es una de las figuras más prometedoras en el mediocampo del Municipal Liberia

Sebastián Padilla debutó como profesional en 2024 (ADM Liberia).

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Es un producto con ADN 100% aurinegro, habiendo realizado todas sus ligas menores en la cantera pampera y quemando etapas rápidamente hasta ganarse la titularidad en el primer equipo bajo el mando de José Saturnino Cardozo.

¿Por qué saldría de Liberia?

Liberia se encuentra envuelto en una enorme crisis. Luego de la detención de su ex presidente, Wilder Eusse, al conjunto pampero se le acaba de denegar la licencia para participar del próximo campeonato nacional. Si la apelación no prospera y pierden la categoría, se espera un éxodo masivo de sus principales figuras, con Padilla encabezando la lista de salida.

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En abril de este mismo año, el periodista Kevin Jiménez había informado que el Deportivo Saprissa ya había sondeado la situación contractual del mediocampista bagaceño.

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En aquel momento, la prioridad de la directiva aurinegra era retenerlo para venderlo directamente al fútbol del exterior, pero con la actual crisis institucional, las puertas del mercado local podrían abrirse de par en par. ¿Dará Alajuelense el golpe sobre la mesa?