Dos clubes ganan fuerza para reemplazar a Liberia en el Apertura 2026 mientras Fedefútbol define su futuro

Son dos los equipos que podrían jugar un repechaje para ocupar la plaza de Liberia. Aunque esta todavía no quedó vacante: falta la decisión final de la Federación.

Municipal Liberia se encuentra entre la espada y la pared. El club tiene tiempo hasta este lunes 6 de julio para apelar la decisión del Comité de Licencias de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol), que le denegó la posibilidad de competir temporalmente en la Primera División.

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La decisión, sustentada en “graves faltas e inconsistencias en su información legal” por parte de la sociedad que administra a la institución: Horus Fútbol Club S.A.D., generó revuelo en el país y llegó luego de la detención de Wilder Eusse, presidente del conjunto liberiano, con un pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Frente a esta situación, que todavía no está resuelta y, por ende, no abrió un cupo en la máxima categoría, se viene especulando con la posibilidad de que Guadalupe FC y Escorpiones de Belén jueguen un repechaje para definir al reemplazante en el caso de que Liberia agote sin éxito las instancias por la vía federativa para obtener su licencia.

Guadalupe vs. Jicaral, el duelo que visualizan en la Unafut

Sin embargo, esta no es la idea que más consenso genera entre los representantes de los equipos en la Unafut (Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División). Al haber perdido la categoría en la cancha y en conformidad con el reglamento de la competición, los guadalupanos no entran en la ecuación.

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El periodista Ferlin Fuentes dio a conocer en ElMundo.CR que los directivos proyectan un cruce entre Escorpiones de Belén, el segundo mejor equipo en la tabla acumulada del Clausura 2026 de la Liga de Ascenso, y Jicaral, que finalizó tercero.

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“La Unafut acordó remitir un oficio al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol para hacerle llegar la posición de la mayoría de los representantes de la Primera División”, añadió Fuentes en relación con este cruce. La situación de Liberia debe resolverse de forma definitiva en los próximos días, ya que el Torneo Apertura 2026 iniciará el 26 de julio.

Recordemos que, tal como ocurrió con Santos y Guanacasteca, una vez se conozca el fallo posterior a la apelación lo más probable es que el certamen se juegue igual sin la presencia de los liberianos, que tienen más instancias para intentar revertir su situación. El Tribunal de Apelaciones es la última relacionada a la Federación, ya que luego aparecen el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode) o el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).