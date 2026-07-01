Por qué no juega Bukayo Saka en Inglaterra vs. Congo por los 16avos de final del Mundial 2026

Bukayo Saka no es parte del equipo titular de Inglaterra ante el Congo y este es el motivo para los 16avos de final del Mundial 2026.

Thomas Tuchel no se guardó nada para el inicio de las rondas de eliminación directa en el Mundial 2026, pero tomó una fuerte determinación táctica con una de sus máximas figuras.

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El seleccionador de Inglaterra definió el equipo titular que se enfrentará a la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final. La gran sorpresa de la alineación es la ausencia de Bukayo Saka, quien arrancará el partido desde el banco de suplentes.

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El delantero del Arsenal venía arrastrando problemas físicos en el tendón de Aquiles, informó The Thelegraph. Aunque fue titular en el último partido de la fase de grupos contra Panamá, el cuerpo técnico ha preferido llevar su recuperación con extremo cuidado. En su lugar, el estratega alemán decidió devolverle la confianza a Noni Madueke, quien ya había jugado de inicio en los dos primeros encuentros del torneo.

Por otra parte, Marcus Rashford logró ganarle la carrera a Anthony Gordon y se mantendrá dentro del once estelar. La gran actuación de Rashford en la victoria por 2-0 frente a los panameños convenció por completo a Tuchel para dejarlo como el encargado de comandar el ataque junto al capitán.

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El equipo titular de Inglaterra

Para buscar el boleto a los octavos de final, el equipo de Inglaterra saltará a la cancha con los siguientes nombres:

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Portero: Jordan Pickford.

Jordan Pickford. Defensas: Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi.

Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi. Mediocampistas: Nico O’Reilly, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham.

Nico O’Reilly, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham. Delanteros: Marcus Rashford, Noni Madueke, Harry Kane.

Inglaterra salta con este equipo titular ante el Congo.