Quién es Alexander Schlager, el arquero de Austria que provocó a Messi y eligió a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Schlager afrontará otra de las pruebas más duras de su carrera este jueves, cuando Austria enfrente a España en los 16avos de final del Mundial 2026.

Alexander Schlager llegó al Mundial 2026 como el dueño del arco de Austria, pero su nombre explotó por un cruce inesperado: la previa y el partido contra Lionel Messi. Antes de enfrentar a Argentina, el portero austríaco encendió la comparación eterna al decir que era “más del tipo Cristiano Ronaldo”. Después, en la cancha, tuvo su momento de gloria cuando el 10 albiceleste falló un penal en el arranque del partido.

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La historia, de todos modos, tuvo una vuelta cruel para él. Schlager pudo sentir que le ganó el duelo psicológico al capitán argentino desde los doce pasos, pero Messi terminó respondiendo con un doblete para liderar el triunfo 2-0 de Argentina.

El primero de esos goles tuvo un peso histórico enorme: le permitió al astro argentino superar a Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Más tarde, volvió a marcar para estirar la cifra y cerrar una actuación que dejó el duelo psicológico del penal como apenas un capítulo dentro de una noche dominada por el ex Barcelona.

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Ahora, el arquero de Austria vuelve a quedar bajo los focos: este jueves 2 de julio enfrenta a España por los dieciseisavos de final de la cita máxima.

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Quién es Alexander Schlager

Alexander Schlager es un guardameta austríaco de 30 años, nacido en Salzburg, y actualmente defiende el arco del Red Bull Salzburg. En este Mundial 2026 se consolidó como titular de Austria, con 3 titularidades y 270 minutos disputados en la fase de grupos.

Su recorrido no fue lineal. Antes de afirmarse como arquero de selección, pasó por etapas de formación, préstamos y consolidación. Tuvo experiencias en el Floridsdorfer AC y el FAC Vienna, hasta encontrar estabilidad en el LASK, donde jugó entre 2017 y 2023.

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En el verano europeo de 2023 regresó al RB Salzburg, club en el que había iniciado su camino, y firmó contrato hasta 2027. Ese regreso terminó de ubicarlo otra vez en la vidriera principal del fútbol austríaco.

Del Salzburg al arco de Austria

El presente de Schlager en el Mundial no apareció de golpe. Antes de la Copa del Mundo, ya venía con continuidad en la selección durante las eliminatorias europeas rumbo a 2026.

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En ese camino disputó 5 partidos, fue titular en todos, acumuló 450 minutos, registró 2 vallas invictas y recibió 3 goles. Un recorrido que explica por qué Ralf Rangnick le dio el arco en la cita máxima.

En el Mundial, Austria lo utilizó desde el arranque ante Jordania, Argentina y Argelia. Esa continuidad lo convirtió en una de las piezas fijas del equipo, en una selección que llegó a los dieciseisavos de final con una identidad competitiva y mucho orden táctico.

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La revancha personal después de perderse la Euro 2024

La historia de Schlager también tiene un componente de revancha. Estuvo en la Euro 2021 sin sumar minutos y luego una lesión lo dejó fuera de la Euro 2024, justo cuando parecía perfilarse como titular de Austria.

ver también España vs. Austria EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por los 16avos del Mundial 2026

Por eso, este Mundial tiene un valor especial para él. Llegó a 2026 ya consolidado como número uno de su país y con la posibilidad de disputar por fin un gran torneo desde adentro, no desde el banco ni desde afuera por lesión. Está ocupando el lugar que venía persiguiendo desde hace años.

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El nuevo desafío: España por los 16avos de final

Después del duelo con Messi y Argentina, el examen que le espera será igual de complejo. Austria enfrenta a España por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que pondrá a prueba la resistencia defensiva del equipo de Ralf Rangnick.

La Roja obligará a Schlager a un tipo de partido distinto. Ya no se trata solo de controlar a una figura puntual, como Lamine Yamal, sino de responder ante un equipo que suele atacar desde la posesión, mover la pelota con paciencia y encontrar espacios a partir de la circulación.

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Para Austria, la actuación de su arquero puede ser decisiva. Llega con rodaje, continuidad y la experiencia reciente de haber vivido una noche de máxima exposición ante Messi. Ahora deberá demostrar si aquella experiencia lo fortaleció para otro partido sin margen de error.

Datos clave

Alexander Schlager tiene 30 años y nació en Salzburg, Austria.

Es arquero del Red Bull Salzburg.

Fue titular en los 3 partidos de Austria en la fase de grupos del Mundial 2026.

Jugó ante Jordania, Argentina y Argelia.

Ante Argentina, Messi falló un penal frente a él, pero luego le convirtió dos goles.

En la previa de ese partido, Schlager dijo que era más del estilo Cristiano Ronaldo.

Ahora enfrenta a España por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.