¿Por qué no juega Marko Arnautovic en España vs. Austria por los 16avos del Mundial 2026?

Marko Arnautovic, una de las grandes figuras de Austria no aparece de titular ante España por los 16avos de final del Mundial 2026.

Las llaves de eliminación directa en la Copa del Mundo 2026 no dan margen de error, y los directores técnicos lo saben perfectamente. Este jueves 2 de julio, España y Austria se miden en un electrizante choque por los 16avos de final del Mundial 2026, pero la gran sorpresa del día saltó desde los camerinos del conjunto austríaco: Marko Arnautovic no arrancará como titular.

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La ausencia del atacante de 37 años en la alineación estelar encendió las alarmas de los aficionados europeos, considerando que es el máximo goleador histórico de su país y venía de anotar un gol clave frente a Argelia en el cierre de la fase de grupos.

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La decisión táctica de Ralf Rangnick

Para la tranquilidad de los seguidores de Das Team, la suplencia del exdelantero del Inter de Milán no se debe a problemas físicos, lesiones de última hora ni suspensiones por tarjetas. Responde única y exclusivamente a una decisión táctica del entrenador Ralf Rangnick.

No es la primera vez que Rangnick toma esta postura en el torneo, ya que Arnautovic también inició desde el banquillo en el debut mundialista frente a Jordania y en la segunda jornada del campeonato.

Para plantarle cara a España, el estratega austríaco optó por un esquema con mucha densidad en la mitad de la cancha, buscando cortar los circuitos de juego de la Roja y sostener un ritmo físico altísimo. Debido a esto, Rangnick incluyó al joven Paul Wanner desde el arranque y eligió a Michael Gregoritsch como la única referencia fija en la ofensiva.

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A pesar de haber demostrado su vigencia anotando dos goles en lo que va de este Mundial 2026, la edad y el desgaste físico parecen pasarle factura para la intensidad que exige un partido completo ante una potencia como España.

El cuerpo técnico tiene muy claro el rol actual de su máxima figura: utilizarlo como un revulsivo de lujo para el segundo tiempo. Rangnick planea resguardar la experiencia de Arnautovic para el complemento, buscando que ingrese fresco a aportar presencia en el área cuando el partido esté más roto o si el marcador requiere de su olfato goleador en los minutos finales.

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