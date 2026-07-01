Estados Unidos eliminó a Bosnia y enfrentará a Bélgica en 8vos de final: cuándo y dónde juegan por el Mundial 2026

El USMNT tuvo que emplearse a fondo ante Bosnia-Herzegovina y le ganó para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Este miércoles, le puso fin al sueño de Bosnia y Herzegovina ganándole 2-0 en el Levi’s Stadium con los goles de Folarin Balogun (quien se fue expulsado a instancias del VAR) y Malik Tillman.

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De esta forma, volvió a imponerse en un partido de “mata-mata” después de 24 años. La última vez había sido en la edición de Corea-Japón 2002, cuando derrotó 2-0 a México para avanzar a cuartos de final; lo más lejos que llegó en toda su historia. Ahora, el equipo de Mauricio Pochettino buscará replicar esa hazaña. Aunque no la tendrá nada fácil: su rival próximo será Bélgica.

ver también Bélgica le remontó a Senegal con un doblete agónico de Tielemans: goles y resumen del partido de 16avos del Mundial 2026

Más temprano, los belgas tuvieron que emplearse a fondo para remontarle 3-2 a Senegal en el tiempo extra con un doblete in extremis de su capitán, Youri Tielemans, y otro tanto de su goleador histórico, Romelu Lukaku, quien llegó a 92 gritos con la selección.

¿Cuándo juegan Estados Unidos vs. Bélgica en los 8vos del Mundial 2026?

El cruce entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final se dará el lunes 6 de julio, a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá y 8:00 ET de Estados Unidos), en el Lummen Field de Seattle. Allí, los de Rudi García dieron el golpe frente a RD Congo.

Quedan algunos días por delante para que se dé este choque. Pero la llave ya está planteada y se sabe que el ganador del duelo entre norteamericanos y europeos se medirá en cuartos de final con el vencedor de España o Austria vs. Portugal o Croacia. Ambos compromisos se jugarán este jueves 2 de julio.

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Así está el cuadro de los octavos de final del Mundial 2026