Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 2 de julio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles de los juegos de 16avos de final de la Copa del Mundo que sigue con sus emociones en esa ronda de eliminación.

La actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa este jueves 2 de julio con una cartelera de tres encuentros que definirán a nuevos clasificados a los octavos de final.

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España enfrentará a Austria en Los Ángeles, Portugal se medirá a Croacia en Toronto y Suiza cerrará la jornada ante Argelia en Vancouver, en una serie de duelos que prometen alta intensidad al tratarse de eliminatorias directas. La programación oficial fue confirmada por FIFA para esta fecha del torneo.

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España vs. Austria

España llega a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo H, luego de una campaña consistente en la que fue de menos a más. La selección dirigida por Luis de la Fuente dejó buenas sensaciones por su solidez defensiva y el control del balón, consolidándose como una de las candidatas a pelear por el título en esta Copa del Mundo.

Austria logró avanzar a la ronda eliminatoria después de superar una fase de grupos muy exigente, en la que mostró carácter y capacidad para competir frente a rivales de primer nivel. El equipo europeo apuesta por su intensidad, presión alta y orden táctico.

A qué hora juegan España vs. Austria por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO España vs. Austria en Centroamérica

Costa Rica: FOX+ y ViX.

FOX+ y ViX. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá, TVN Radio 96.5 y ViX.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá, TVN Radio 96.5 y ViX. Guatemala: Tigo Sports Guatemala y ViX.

Tigo Sports Guatemala y ViX. Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.

FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX. El Salvador: Tigo Sports El Salvador y ViX.

Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.

ver también Portugal vs. Croacia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Portugal vs. Croacia

Portugal clasificó a los dieciseisavos tras terminar en los primeros puestos del Grupo K, respaldado por un plantel con experiencia internacional y talento en todas sus líneas. El conjunto luso llega invicto a esta fase y confía en la calidad de sus referentes para superar un compromiso que luce muy parejo.

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Croacia también firmó una destacada primera ronda para instalarse en la fase de eliminación directa. Los balcánicos demostraron nuevamente su fortaleza competitiva y la capacidad para responder en partidos de alta exigencia, apoyados en un mediocampo sólido y una estructura táctica que ha sido su sello.

A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

5:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 6:00 p. m.: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Croacia en Centroamérica

Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7 y Teletica En Vivo.

FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7 y Teletica En Vivo. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Suiza vs. Argelia

Suiza llega con confianza tras completar una sobresaliente fase de grupos, en la que mostró equilibrio entre defensa y ataque para asegurar su clasificación.

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Argelia consiguió su boleto a la ronda de eliminación directa luego de una exigente primera fase, confirmando el crecimiento que ha mostrado el fútbol africano en el torneo.

A qué hora juegan Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

9:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 10:00 p. m.: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Argelia en Centroamérica