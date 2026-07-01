José Córdoba sueña con la Premier League: el campeón de Champions que lo tiene en la mira tras el Mundial 2026

"Coto" Córdoba fue uno de los puntos altos de Panamá en el Mundial 2026 y habría llenado el ojo de un equipo histórico del fútbol inglés.

Al igual que en 2018, la participación de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 terminó en fase de grupos. Los canaleros se marcharon sin poder puntuar producto de las derrotas ante Ghana, Croacia (ambas por la mínima) e Inglaterra (0-2), aunque dejando una mejor imagen frente al mundo. Sobre todo en el apartado defensivo.

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Uno de los responsables de esa solidez es José Córdoba. El zaguero del Norwich City de la Championship (segunda división del fútbol inglés) fue titular en los tres juegos, ofreciendo un buen rendimiento que potenció al colectivo y no pasó desapercibido gracias a la enorme vidriera que significa la Copa del Mundo.

“Creo que ese es uno de los puntos que hemos mejorado. Estamos haciendo un buen trabajo defensivo. Toca mejorar en ataque y ser más eficientes en esa parte, pero la verdad es que nos quedamos con buenas sensaciones”, reconoció en zona mixta el propio Córdoba, quien estaría siendo seguido por un equipo histórico de la Premier League.

José Córdoba, en la mira de Nottingham Forest

El periodista José Ángel Rodríguez dio a conocer en el programa Play Cos que desde el Nottingham Forest estuvieron observando a “Coto” Córdoba en el Mundial 2026 y sacaron conclusiones positivas. Un interés que, en caso de pasar a un estadío concreto, implicaría un gran salto en la carrera del central de 25 años.

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“Me hablan de un interés de Nottingham Forest, un equipo que tiene una inversión importante, que ha apostado por traer jugadores del fútbol brasileño a primera división. Es un tema de especulación, pero sí me dicen que el rendimiento de ‘Coto’ encantó demasiado a equipos de Premier“, explicó Rodríguez.

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El Forest ascendió a la máxima categoría para la temporada 2023/2024 y se ha mantenido, desde entonces, con campañas más o menos regulares. En la última, por ejemplo, quedó a 5 puntos de la zona de descenso. Pero en la anterior finalizó séptimo, clasificando a la Europa League.

Según Rodríguez, Norwich podría llegar a pedir alrededor de $7 millones por el pase de Córdoba. Por el Forest pasó hace algunos años otro centroamericano: Keylor Navas. (Foto: Getty)

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El club inglés, recordemos, fue bicampeón de la Champions League bajo el mando del histórico entrenador Brian Clough en 1979 y 1980. El hecho de que se hayan fijado en Córdoba desde allí habla bien del crecimiento del fútbol panameño y del jugador, que se asentó en Norwich.

En la última temporada, “Coto” arrancó como titular, perdió el puesto por lesión y lo recuperó en el tramo final, sumando un gol y una asistencia en 28 partidos (2.251 minutos). Sin embargo, la finalizaron a 6 unidades de la zona de play-offs.