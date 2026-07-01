Bienvenidos, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Inglaterra vs. Congo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Congo sorprendió y Cipenga no perdonó, los africanos se pusieron 1-0 ante los europeos.

El ganador de Inglaterra vs. Congo se enfrenta el próximo domingo ante México en el Estadio Azteca.

Inglaterra y República Democrática del Congo se verán las caras por primera vez en la historia. Nunca antes se enfrentaron en un partido oficial o amistoso, por lo que este duelo marcará un antecedente inédito tanto en la Copa del Mundo como en cualquier otra competición internacional.

Inglaterra afronta los dieciseisavos de final del Mundial 2026 después de terminar como líder e invicta del Grupo L , con 7 puntos . El conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró dos triunfos, 4-2 frente a Croacia y 2-0 ante Panamá , además de un empate sin goles contra Ghana en la fase de grupos.

Se disputan los primeros 45 minutos entre Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026.

Los europeos empiezan a dominar el partido pero todavía no generaron peligro claro.

Tras un pelotazo, Congo sorprendió con un gol de Cipenga que pone el 1-0 para los africanos.

RD Congo complica a Inglaterra que quedó desconcertada tras el gol en los primeros minutos.

El partido se para 3 minutos para que los jugadores puedan hidratarse.

Bellingham apareció solo para cabecear tras un gran centro de Declan Rice pero el arquero Lionel Mpasi se lució con una atajada increíble.

Rashford definió solo y Aaron Wan-Bissaka se la sacó en la línea.

Wissa apareció solo para definir y la pelota pegó en el palo, se salva Inglaterra.

Terminaron los primeros 45 minutos en Atlanta, Congo está dando la sorpresa ante Inglaterra ganándole por 1-0.

Ingleses y congoleños se enfrentan en Atlanta en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra y Congo se enfrentan hoy por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá a una de las candidatas europeas frente a una selección africana que llega con la ilusión de dar el golpe.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel avanzó después de cerrar la fase de grupos con un triunfo 2-0 sobre Panamá, resultado que confirmó su clasificación y reforzó su condición de favorito para esta llave. Congo, por su parte, viene de vencer 3-1 a Uzbekistán y llega con confianza a su primer duelo de eliminación directa.

A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Congo por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

10:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 11:00 a. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales: