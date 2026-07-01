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Mundial 2026

Inglaterra 0-1 Congo EN VIVO: ¡Hay sorpresa, Cipenga abrió el marcador! Minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Ingleses y congoleños se enfrentan en Atlanta en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

51´ PT- Finalizó el primer tiempo

Terminaron los primeros 45 minutos en Atlanta, Congo está dando la sorpresa ante Inglaterra ganándole por 1-0.

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46´ ST- OTRA VEZ SE SALVA CONGO

Lionel Mpasi vuelve a atajarle un cabezazo a quemarropa a Jude Bellingham.

42´ PT- CONGO TUVO EL SEGUNDO

Wissa apareció solo para definir y la pelota pegó en el palo, se salva Inglaterra.

34´ PT- SE VUELVE A SALVAR CONGO

Rashford definió solo y Aaron Wan-Bissaka se la sacó en la línea.

29´ PT- SE SALVA CONGO

Bellingham apareció solo para cabecear tras un gran centro de Declan Rice pero el arquero Lionel Mpasi se lució con una atajada increíble.

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22´ PT- Pausa de hidratación

El partido se para 3 minutos para que los jugadores puedan hidratarse.

19´ PT- Inglaterra está desconcertado

RD Congo complica a Inglaterra que quedó desconcertada tras el gol en los primeros minutos.

7´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CONGO

Tras un pelotazo, Congo sorprendió con un gol de Cipenga que pone el 1-0 para los africanos.

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6´ PT- Inglaterra quiere hacerse dueño del partido

Los europeos empiezan a dominar el partido pero todavía no generaron peligro claro.

1´ PT- Comenzó el partido

Se disputan los primeros 45 minutos entre Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026.

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Inglaterra llega invicto

Inglaterra afronta los dieciseisavos de final del Mundial 2026 después de terminar como líder e invicta del Grupo L, con 7 puntos. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró dos triunfos, 4-2 frente a Croacia y 2-0 ante Panamá, además de un empate sin goles contra Ghana en la fase de grupos.

Primer duelo en la historia entre Inglaterra y Congo

Inglaterra y República Democrática del Congo se verán las caras por primera vez en la historia. Nunca antes se enfrentaron en un partido oficial o amistoso, por lo que este duelo marcará un antecedente inédito tanto en la Copa del Mundo como en cualquier otra competición internacional.

Harry Kane rompe récords

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El rival de México sale de este partido

El ganador de Inglaterra vs. Congo se enfrenta el próximo domingo ante México en el Estadio Azteca.

Congo tiene equipo confirmado

  • Lionel Mpasi
  • Aaron Wan-Bissaka
  • Axel Tuanzebe
  • Chancel Mbemba (C)
  • Arthur Masuaku
  • Ngalayel Mukau
  • Nathanael Mbuku
  • Samuel Moutoussamy
  • Noah Sadiki
  • Brian Cipenga
  • Yoane Wissa
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7´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CONGO

Congo sorprendió y Cipenga no perdonó, los africanos se pusieron 1-0 ante los europeos.

Alineación confirmada de Inglaterra

  • Jordan Pickford
  • Djed Spence
  • Ezri Konsa
  • Marc Guéhi
  • Nico O'Reilly
  • Declan Rice
  • Elliot Anderson
  • Jude Bellingham
  • Noni Madueke
  • Marcus Rashford
  • Harry Kane

¡TODO LISTO EN EL ESTADIO DE ATLANTA!

Bienvenidos, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Inglaterra vs. Congo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Brian Cipenga metió el 1-0 para Congo.
© Getty ImagesBrian Cipenga metió el 1-0 para Congo.

Inglaterra y Congo se enfrentan hoy por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá a una de las candidatas europeas frente a una selección africana que llega con la ilusión de dar el golpe.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel avanzó después de cerrar la fase de grupos con un triunfo 2-0 sobre Panamá, resultado que confirmó su clasificación y reforzó su condición de favorito para esta llave. Congo, por su parte, viene de vencer 3-1 a Uzbekistán y llega con confianza a su primer duelo de eliminación directa.

A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Congo por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 10:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 11:00 a. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: FOX+.
  • Panamá: Tigo Sports Panamá.
  • Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

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