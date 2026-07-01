Inglaterra y Congo se enfrentan hoy por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá a una de las candidatas europeas frente a una selección africana que llega con la ilusión de dar el golpe.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel avanzó después de cerrar la fase de grupos con un triunfo 2-0 sobre Panamá, resultado que confirmó su clasificación y reforzó su condición de favorito para esta llave. Congo, por su parte, viene de vencer 3-1 a Uzbekistán y llega con confianza a su primer duelo de eliminación directa.
A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Congo por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 10:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 11:00 a. m.: Panamá.
El partido se podrá ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: FOX+.
- Panamá: Tigo Sports Panamá.
- Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.