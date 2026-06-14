De PSV a Curazao: la carrera de Eloy Room antes de su debut en el Mundial 2026 vs. Alemania

Eloy Room es una de las caras más importantes de Curazao en su debut mundialista ante Alemania. Nacido en Países Bajos, el arquero representa a la isla por sus raíces familiares.

Curazao está debutando en el Mundial 2026 contra Alemania y uno de los nombres que más peso tiene dentro de su plantel es Eloy Room. A simple vista, puede aparecer como un arquero de perfil bajo para el gran público, pero su historia explica bastante bien cómo se construyó esta selección caribeña: raíces en la isla, formación neerlandesa, carrera internacional y una identidad futbolística armada entre dos mundos.

Room nació el 6 de febrero de 1989 en Nijmegen, Países Bajos, y mide alrededor de 1,90 metros. Su carrera empezó lejos del Caribe, en el fútbol neerlandés, donde se formó como arquero y fue dando pasos hasta llegar al profesionalismo.

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De Países Bajos a Curazao: una elección familiar

La historia de Room con Curazao no es la de un jugador que eligió una selección por conveniencia. Es, más bien, la historia de muchos futbolistas del plantel: nacidos o formados en Países Bajos, pero con raíces familiares profundas en la isla. En su caso, ese lazo lo llevó a representar a Curazao desde 2015 y a transformarse en uno de los líderes del equipo.

Su debut internacional llegó en una etapa en la que Curazao empezaba a ordenar su proyecto futbolístico. Desde entonces, Room fue ganando lugar como arquero titular, referente del vestuario y figura en noches importantes. En un plantel lleno de jugadores con recorrido europeo, su voz tiene peso por experiencia, recorrido y por lo que significa para la selección.

Room es un indiscutido bajo los tres postes en el cuadro caribeño (Getty Images).

Antes de convertirse en símbolo de Curazao, Room hizo una carrera sólida en clubes. Su etapa más larga fue en Vitesse, donde se formó, debutó y terminó siendo parte de un momento histórico: la conquista de la Copa de Países Bajos 2016/17. Luego pasó por PSV Eindhoven, club con el que integró el plantel campeón de la Eredivisie 2017/18.

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El salto a la MLS y la vitrina de la Copa Oro

Después de su paso por PSV, Room cruzó el Atlántico y llegó a Columbus Crew, en la MLS. El club estadounidense lo contrató en 2019 para ocupar el lugar que había dejado Zack Steffen, quien había sido vendido al Manchester City. Allí, el arquero curazoleño encontró una nueva etapa fuerte de su carrera y terminó siendo parte del equipo campeón de la MLS Cup 2020.

Eloy Room, el sostén de Curazao (Getty Images).

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Con Curazao, uno de sus grandes escaparates fue la Copa Oro 2019. La selección caribeña avanzó por primera vez a los cuartos de final del torneo y Room fue una de sus grandes figuras. En esa competencia acumuló una enorme cantidad de atajadas y terminó consolidándose como uno de los arqueros más destacados del certamen.

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El capítulo más importante, sin embargo, llegó en el camino al Mundial 2026. Curazao hizo historia al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo y Room fue parte central de ese recorrido. Para una selección construida desde la diáspora, con muchos futbolistas nacidos en Países Bajos, su presencia representa experiencia, pertenencia y continuidad.

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Hoy, con presente en Miami FC, Eloy Room es uno de los símbolos de una selección que pasó de ser una curiosidad de Concacaf a meterse en el escenario más grande del fútbol.