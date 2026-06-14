Cuántos jugadores nacidos en el extranjero tiene Curazao en el Mundial 2026

Curazao debuta en la Copa del Mundo con un récord que nadie tendrá más que ellos. La selección con más jugadores nacidos en otro país.

El Mundial 2026 está mostrando como nunca el peso de la diáspora en el fútbol de selecciones. Marruecos ya marcó un precedente histórico al juntar en cancha a once futbolistas nacidos fuera de su territorio durante el empate ante Brasil, pero hay un caso todavía más extremo en la lista de convocados: Curazao.

La selección caribeña, que disputa su primera Copa del Mundo, llegó al torneo con un dato impactante: 25 de sus 26 jugadores nacieron fuera de Curazao.

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¿Cuántos jugadores de Curazao nacieron en el extranjero?

Curazao tiene 25 jugadores nacidos en el extranjero en su plantel para el Mundial 2026. De toda la lista de 26 convocados, solo uno nació en la isla.

El dato no es casualidad. Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos y mantiene una relación histórica, política, social y migratoria muy fuerte con el país europeo. Esa conexión explica por qué casi todo su plantel está compuesto por futbolistas nacidos en Países Bajos, pero con raíces curazoleñas.

Esa política de captación de la diáspora fue clave para su crecimiento. Curazao no tiene una población comparable a la de las grandes selecciones del torneo, pero encontró una forma de competir: sumar talento formado en el fútbol neerlandés y unirlo bajo una misma identidad nacional.

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Los 25 jugadores de Curazao nacidos en Países Bajos

Eloy Room

Tyrick Bodak

Trevor Doornbusch

Shurandy Sambo

Jurien Gaari

Roshon Van Eijma

Sherel Floranus

Armando Obispo

Joshua Brenet

Riechedly Bazoer

Deveron Fonville

Godfried Roemeratoe

Juninho Bacuna

Livano Comenencia

Leandro Bacuna

Ar’jany Martha

Kevin Felida

Jurgen Locadia

Jeremy Antonisse

Sontje Hansen

Tyrese Noslin

Kenji Gorré

Jearl Margaritha

Brandley Kuwas

Gervane Kastaneer

Quién es el único futbolista que nació en Curazao

El único futbolista de la lista mundialista que nació en Curazao es Tahith Chong. El mediocampista nació en Willemstad, la capital de la isla, y es el único integrante del plantel que puede decir que representa al mismo territorio donde nació.

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Su historia también tiene una conexión fuerte con Países Bajos. Chong emigró joven a Europa, se formó en el fútbol neerlandés y luego pasó por clubes importantes como Feyenoord, Manchester United, Werder Bremen, Club Brujas, Luton Town y Sheffield United.

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Por eso su caso es particular. Es el único nacido en Curazao, pero su desarrollo futbolístico también estuvo atravesado por la ruta neerlandesa que explica a buena parte del plantel.

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Por qué Curazao tiene tantos jugadores nacidos en Países Bajos

La explicación está en la historia de Curazao y su vínculo con Países Bajos. La isla formó parte de las antiguas Antillas Neerlandesas y hoy es un país constituyente dentro del Reino de los Países Bajos.

Ese lazo permitió que muchas familias curazoleñas emigraran a territorio neerlandés y que sus descendientes crecieran en academias de fútbol europeas. Con el tiempo, la federación de Curazao empezó a trabajar de forma más activa para incorporar a esos futbolistas con raíces en la isla. Para el Mundial 2026 hasta su DT, Dick Advocaat, es neerlandés.

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El resultado es una selección única dentro del Mundial 2026: caribeña por identidad, neerlandesa por formación y global por recorrido.