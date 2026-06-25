Cuál es el ranking FIFA de Curazao y cuántos puestos lo separan de Costa de Marfil en el Mundial 2026

A pesar de su distancia en el ranking FIFA, Curazao quiere dar el batacazo en el Mundial 2026 venciendo a Costa de Marfil.

Curazao llega al partido contra Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026 con una diferencia importante en el ranking FIFA.

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En la clasificación previa al torneo, Costa de Marfil aparece en el puesto 33, mientras que Curazao ocupa el lugar 82. Es decir, entre ambas selecciones hay 49 puestos de diferencia a favor del equipo africano.

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El partido se jugará este jueves 25 de junio en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field. Para Costa de Marfil será una oportunidad de asegurar la clasificación. Para Curazao, una chance de firmar una de las grandes sorpresas del torneo.

Cuál es el ranking FIFA de Curazao

Curazao ocupa el puesto 82 del ranking FIFA en la actualización previa al Mundial 2026.

Esa ubicación lo deja como uno de los equipos de menor ranking dentro del grupo, pero su presencia en la Copa ya representa un hito. Curazao disputa su primer Mundial y se convirtió en una de las historias más particulares del torneo.

Después de caer ante Alemania, logró empatar 0-0 con Ecuador y sumar su primer punto mundialista. Ese resultado mantuvo viva su ilusión antes de enfrentar a Costa de Marfil.

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Cuál es el ranking FIFA de Costa de Marfil

Costa de Marfil está en el puesto 33 del ranking FIFA y aparece como una de las selecciones africanas mejor posicionadas del torneo.

El equipo marfileño llegó al Mundial con un plantel competitivo, experiencia internacional y una base de jugadores acostumbrados al fútbol europeo. En el grupo, empezó con un triunfo clave ante Ecuador y luego compitió hasta el final contra Alemania.

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Esa ubicación en el ranking refleja una diferencia clara respecto de Curazao, aunque el partido todavía debe resolverse dentro de la cancha.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo E

El Grupo E tiene una potencia europea, un equipo sudamericano competitivo, una selección africana en crecimiento y un debutante caribeño que busca seguir haciendo historia.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Alemania: 10º

10º Ecuador: 23º

23º Costa de Marfil: 33º

33º Curazao: 82º

Curazao quiere romper la lógica del ranking

La distancia de 49 puestos muestra la diferencia previa entre ambos equipos, pero Curazao llega con una motivación enorme.

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El empate ante Ecuador le dio confianza y le permitió llegar a la última fecha con posibilidades reales. Para una selección debutante, ganarle a Costa de Marfil sería un salto histórico y un golpe directo a los pronósticos.

Curazao no parte como favorito, pero sí llega con algo que puede pesar: la sensación de que todavía puede escribir una página inesperada.

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Costa de Marfil busca imponer su jerarquía

Costa de Marfil llega mejor ubicada en el ranking, con más puntos en el grupo y con una ruta más clara hacia la clasificación.

El equipo africano no necesita una hazaña: necesita sostener la ventaja que construyó en las dos primeras fechas. Tanto el triunfo como el empate lo clasifican a la siguiente fase.

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Para Costa de Marfil, el ranking no alcanza por sí solo. Tendrá que confirmar esa superioridad ante una selección de Curazao que juega sin margen, pero con una ilusión enorme.

Datos de Curazao vs. Costa de Marfil

Partido: Curazao vs. Costa de Marfil.

Curazao vs. Costa de Marfil. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: E.

E. Fecha: jueves 25 de junio.

jueves 25 de junio. Estadio: Philadelphia Stadium / Lincoln Financial Field.

Philadelphia Stadium / Lincoln Financial Field. Ranking FIFA de Costa de Marfil: 33.º.

33.º. Ranking FIFA de Curazao: 82.º.

82.º. Diferencia: 49 puestos a favor de Costa de Marfil.