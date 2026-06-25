Después de dirigir a Panamá, Nyberg fue designado para el partido de Costa de Marfil contra Curazao que definirá mucho en el Grupo E del Mundial 2026.

Glenn Nyberg tendrá la responsabilidad de impatir justicia en el partido entre Curazao y Costa de Marfil por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro se jugará este jueves 25 de junio en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field.

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La designación coloca al árbitro sueco al frente de otro duelo decisivo, ya que estuvo en el debut de Panamá con derrota ante Ghana: los marfileños llegan con ventaja en la tabla y con la posibilidad de cerrar su clasificación, mientras que el representante de la Concacaf necesita ganar sí o sí para seguir con vida en el torneo.

Quién es Glenn Nyberg, árbitro de Curazao vs. Costa de Marfil

Glenn Nyberg nació el 12 de octubre de 1988 en Säter, una localidad del centro de Suecia. Forma parte de la lista internacional de árbitros FIFA desde 2016 y dirige en la Allsvenskan, la primera división sueca, desde 2013.

Su llegada a la Copa del Mundo no aparece como una designación aislada, sino como parte de un crecimiento sostenido dentro del referato europeo. En los últimos años, Nyberg pasó de consolidarse en el fútbol de su país a recibir partidos de mayor visibilidad en torneos UEFA, competiciones FIFA y grandes citas de selecciones.

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En este Mundial, vuelve a estar acompañado por Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist, sus asistentes suecos, con quienes ya compartió designaciones internacionales relevantes. Esa continuidad puede ser importante en un partido como Curazao vs. Costa de Marfil, donde la coordinación en acciones rápidas, fueras de juego y jugadas divididas cerca de las áreas puede pesar mucho.

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Antecedentes internacionales de Glenn Nyberg

Uno de los puntos más fuertes del currículum de Glenn Nyberg es la final del Mundial Sub-20 de 2023, disputada entre Uruguay e Italia en Argentina. FIFA lo eligió para dirigir ese choque decisivo, que terminó con triunfo uruguayo por 1-0 y el primer título Sub-20 de su historia.

Ese antecedente es relevante porque una final juvenil de FIFA suele funcionar como prueba de alto nivel para árbitros con proyección. En ese partido también trabajó junto a Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist, los mismos asistentes designados para Curazao-Costa de Marfil.

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Después de esa final, Nyberg siguió ganando espacio en competiciones europeas. En 2024 fue seleccionado para la Eurocopa de Alemania, su primer gran torneo de selecciones absolutas a nivel UEFA. Allí arbitró juegos de fase de grupos y también tuvo actividad en instancias decisivas del torneo, un paso importante para su posicionamiento internacional.

También tuvo un partido de mucha exposición en la Champions League 2023-24, cuando dirigió el cruce de ida cuartos de final entre Arsenal y Bayern Munich. Ese encuentro quedó marcado por algunas decisiones discutidas, siendo la más polémica una mano de Magalhaes en el área que no sancionó, lo que puso a Nyberg bajo un nivel alto de análisis mediático.

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Otro antecedente de gran visibilidad fue su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde dirigió el polémico Argentina-Marruecos. Ese partido tuvo una invasión de campo, una larga interrupción y la anulación de un gol argentino tras revisión, antes de reanudarse a puertas cerradas. Fue una situación poco común y exigente para cualquier árbitro.

Cuerpo arbitral de Curazao vs. Costa de Marfil

El equipo arbitral de Curazao vs. Costa de Marfil tendrá mayoría sueca en la conducción principal y presencia suiza en funciones de apoyo.

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