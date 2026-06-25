En qué estadio juegan Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Uno de los estadios más grandes y reconocidos de Estados Unidos albergará el Curazo vs. Costa de Marfil por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Mundial.

Curazao y Costa de Marfil se enfrentan este jueves 25 de junio por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un partido que puede definir el segundo clasificado de la zona.

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El encuentro se jugará en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field, ubicado en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. La sede es una de las elegidas por Estados Unidos para recibir partidos de fase de grupos y también un cruce de eliminación directa.

Dónde juegan Curazao vs. Costa de Marfil

El juego entre Curazao y Costa de Marfil tendrá lugar en Filadelfia, Pensilvania, una de las sedes estadounidenses del Mundial 2026.

El estadio está ubicado en South Philadelphia, dentro del gran complejo deportivo de la ciudad. En esa misma zona se encuentran otros recintos importantes, como el Citizens Bank Park, casa de los Philadelphia Phillies de la MLB, y el Wells Fargo Center, sede de los 76ers de la NBA y los Flyers de la NHL.

ver también Ecuador vs. Alemania EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo E del Mundial 2026 – hora, TV y alineaciones

Además, será el segundo partido del Grupo E que se juegue en esta sede. El primero fue el triunfo agónico de los marfileños por 1-0 ante Ecuador de la fecha inicial.

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Lincoln Financial Field, del fútbol americano al Mundial 2026

El Lincoln Financial Field fue inaugurado en 2003 y es conocido popularmente como The Linc. Es la casa de los Philadelphia Eagles, franquicia de la NFL (National Football League), y también ha recibido partidos de fútbol universitario, conciertos y eventos deportivos de enorme convocatoria.

Aunque su identidad está asociada al fútbol americano, el estadio tiene antecedentes importantes con el deporte rey. Antes del Mundial 2026, ya recibió encuentros de selecciones, torneos de clubes y eventos de gran escala. Esa experiencia le da un perfil más sólido como sede mundialista.

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En términos deportivos, el estadio tendrá una agenda importante: será sede de cinco partidos de fase de grupos y de un encuentro de octavos de final. Ese cruce de eliminación directa se jugará el 4 de julio, una fecha simbólica para Estados Unidos porque coincidirá con las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia del país.

Capacidad del Philadelphia Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Philadelphia Stadium se ubica cerca de los 69.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos grandes de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

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El estadio es abierto, sin techo, y eso puede hacer que las condiciones climáticas tengan mayor incidencia que en sedes cerradas o climatizadas. En junio, Filadelfia suele presentar temperaturas cálidas y humedad, un factor que puede influir en el desgaste físico, sobre todo en partidos jugados durante la tarde.

Para este jueves, las condiciones apuntan a una jornada templada a cálida, con cielo mayormente despejado durante buena parte del día y temperaturas que pueden ubicarse cerca de los 28°C en las horas previas al encuentro.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Philadelphia Stadium

El Philadelphia Stadium recibe cinco partidos de fase de grupos y un cruce de eliminación directa en el Mundial 2026.

Los encuentros programados en esta sede son:

Costa de Marfil 1-0 Ecuador — Grupo E — 14 de junio.

— Grupo E — 14 de junio. Brasil 3-0 Haití — Grupo C — 19 de junio.

— Grupo C — 19 de junio. Francia 3-0 Irak — Grupo I — 22 de junio.

— Grupo I — 22 de junio. Curazao vs. Costa de Marfil — Grupo E — 25 de junio.

— Grupo E — 25 de junio. Croacia vs. Ghana — Grupo L — 27 de junio.

— Grupo L — 27 de junio. Octavos de final — 4 de julio.