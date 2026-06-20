Curazao consiguió ante Ecuador su primer punto en la historia de los Mundiales y lo hizo sostenido por una actuación enorme de Eloy Room. El arquero caribeño firmó 15 atajadas, dejó su arco en cero y mantuvo con vida a su selección en el Grupo E.

Curazao escribió una página enorme en su debut mundialista al empatar 0-0 contra Ecuador por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Después de la dura caída 7-1 ante Alemania, el equipo caribeño necesitaba resistir para seguir con vida y terminó logrando su primer punto en la historia de la Copa del Mundo.

El gran responsable fue Eloy Room. Ecuador llevó el partido casi siempre hacia el arco de Curazao, acumuló ataques, centros, remates desde afuera y llegadas en el área, pero se encontró una y otra vez con el arquero de 37 años. La Tri terminó con 15 remates al arco y todos fueron detenidos por Room, que cerró la noche con una marca histórica.

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Tim Howard sigue como referencia por sus 16 atajadas ante Bélgica en 2014, aunque aquel partido tuvo 120 minutos y Estados Unidos perdió 2-1. Room, en cambio, llegó a 15 en tiempo reglamentario, no recibió goles y le dio a Curazao un empate que ya forma parte de la historia de su selección.

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El show de atajadas que sostuvo el milagro

Ecuador venía obligado tras perder 1-0 con Costa de Marfil, mientras que Curazao necesitaba evitar otra derrota para no quedar al borde de la eliminación. En ese escenario, cada intervención de Room fue sosteniendo un resultado que parecía cada vez más grande para su selección.

Antes de los dos minutos de juego, Room se lució por primera vez con una atajada espectacular ante un remate a quemarropa de Enner Valencia. A los 42′, le sacó un remate peligroso a Gonzalo Plata, una de las acciones más claras del equipo de Sebastián Beccacece en el primer tiempo.

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Ya en la segunda parte, volvió a responder ante Valencia, que definió al primer palo en una jugada rápida y se encontró con el arquero bien ubicado. A los 73 minutos, tapó otro intento desde afuera contra su palo más cercano y llegó a las 13 atajadas.

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Poco después Room alcanzó la salvada número 14 ante una Ecuador ya desesperada y, a los 80, firmó la 15 con una respuesta ante un remate potente de larga distancia. Para entonces, Curazao defendía cada pelota dentro de su área como si fuera la última.

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Ecuador también tuvo ocasiones que no terminaron en atajada. Piero Hincapié cabeceó por encima del travesaño desde una posición inmejorable, Enner Valencia desperdició un mano a mano a los 84 minutos y Angelo Preciado rozó el travesaño con un centro-remate en el 90. Entre las manos de Room, los cierres defensivos y la falta de precisión ecuatoriana, el 0-0 terminó siendo una gesta para los caribeños.