La selección marroquí es una de las que más jugadores nacidos fuera de su país tiene en este Mundial 2026.

Marruecos llega al Mundial 2026 como una de las selecciones más fuertes de África y también como uno de los casos más representativos del nuevo mapa del fútbol internacional. En su plantel aparecen figuras formadas en Marruecos, pero también una enorme cantidad de futbolistas nacidos en Europa que eligieron defender a los Leones del Atlas por raíces familiares, identidad y sentido de pertenencia.

El dato es contundente: Marruecos tiene 19 jugadores nacidos en el extranjero en su lista para el Mundial 2026. Esa cifra lo coloca entre los seleccionados con mayor presencia de futbolistas que no nacieron en el país al que representan.

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¿Cuántos jugadores de Marruecos nacieron fuera del país?

En este Mundial 2026, Marruecos tiene 19 de los 26 convocados de Marruecos nacieron fuera del territorio marroquí.

El número refleja una tendencia que ya venía marcando a la selección desde hace varios años, pero que en esta Copa del Mundo vuelve a quedar en primer plano. Marruecos se convirtió en una potencia de la diáspora: una selección capaz de captar talento nacido y formado en países como España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Canadá, entre otros.

No se trata de un detalle menor. Buena parte del salto competitivo de los Leones del Atlas se explica por esa mezcla entre jugadores desarrollados en Marruecos y futbolistas que crecieron en academias europeas de primer nivel.

Marruecos, una de las selecciones con más nacidos en el extranjero

El Mundial 2026 rompió todos los récords en este rubro. Entre los 1248 jugadores inscritos en el torneo, 289 no representan al país en el que nacieron. Eso equivale al 23,2% del total, casi uno de cada cuatro futbolistas.

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Dentro de ese escenario, Marruecos aparece en la parte alta del ranking. Solo Curazao, con 25 futbolistas nacidos fuera de su territorio, y República Democrática del Congo, con 20, superan a los Leones del Atlas. Marruecos queda inmediatamente detrás, con 19 jugadores nacidos en el exterior.

Esa cifra confirma algo que ya era visible en Qatar 2022: la selección marroquí es uno de los equipos que mejor convirtió la diáspora en una fortaleza deportiva.

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Los nombres más importantes de la diáspora marroquí

Entre los casos más reconocidos aparece Achraf Hakimi, nacido en España y formado en el Real Madrid, hoy capitán y una de las grandes figuras de Marruecos. Su historia resume muy bien el modelo marroquí: un futbolista criado en Europa, con formación de élite, pero profundamente identificado con el país de sus raíces.

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También está Brahim Díaz, nacido en Málaga y figura del Real Madrid, quien eligió representar a Marruecos a nivel internacional. Su incorporación fue una de las más importantes de los últimos años por talento, impacto mediático y jerarquía ofensiva.

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Los 19 convocados que no nacieron en Marruecos

Yassine Bounou — Canadá Munir El Kajoui — España Achraf Hakimi — España Noussair Mazraoui — Países Bajos Chadi Riad — España Issa Diop — Francia Anass Salah-Eddine — Países Bajos Zakaria El Ouahdi — Bélgica Redouane Halhal — Francia Sofyan Amrabat — Países Bajos Bilal El Khannouss — Bélgica Ismael Saibari — España Neil El Aynaoui — Francia Samir El Mourabet — Francia Ayyoub Bouaddi — Francia Brahim Díaz — España Chemsdine Talbi — Bélgica Gessime Yassine — Francia Ayoube Amaimouni — España

En total, Marruecos cuenta con 19 futbolistas nacidos fuera del país: seis en España, cinco en Francia, tres en Bélgica, tres en Países Bajos, uno en Canadá y uno en Melilla, territorio español en el norte de África.

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