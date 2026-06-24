Este miércoles, Brasil vs. Escocia juegan para terminar de definir a los clasificados del Grupo C del Mundial 2026.

Brasil y Escocia se enfrentan este miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026 en el Miami Stadium, una de las sedes estadounidenses de mayor impacto del torneo.

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Fuera de la Copa del Mundo, el estadio es conocido como Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL y de los Miami Hurricanes del fútbol americano universitario.

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El partido será decisivo para ordenar la parte alta del grupo. Brasil llega con 4 puntos después de empatar con Marruecos y vencer a Haití. Escocia suma 3 unidades y todavía tiene opciones de clasificación, aunque necesita un resultado fuerte ante uno de los favoritos del torneo.

Dónde juegan Brasil vs. Escocia

El partido entre Brasil y Escocia se jugará en Miami Gardens, en el estado de Florida, Estados Unidos. La sede oficial para el Mundial 2026 es el Miami Stadium, aunque fuera del torneo el recinto es conocido como Hard Rock Stadium.

El estadio está ubicado al norte de Miami y es uno de los escenarios deportivos más importantes del sur de Florida. Fue inaugurado en 1987 y, con el paso de los años, se consolidó como una sede habitual para eventos de primer nivel.

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Su importancia no se limita a la NFL. Además de ser la casa de los Miami Dolphins y de recibir partidos de fútbol americano universitario, el Hard Rock Stadium fue escenario de Super Bowls, encuentros internacionales de fútbol, partidos de Copa América, conciertos masivos y eventos vinculados al Gran Premio de Miami de Fórmula 1. También forma parte del complejo donde se disputa el Miami Open de tenis.

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Esa versatilidad lo convierte en un recinto acostumbrado a grandes multitudes, operativos complejos y partidos de alta demanda. Para el Mundial 2026, el estadio fue adaptado a las exigencias de FIFA y funcionará bajo el nombre de Miami Stadium.

El recinto ya tuvo actividad durante esta Copa del Mundo y volverá a ser protagonista en la fase de eliminación directa. Para este cruce, además, se espera un marco especial por la presencia de hinchas brasileños y escoceses en Miami, en un partido que puede definir el futuro de ambos dentro del Grupo C.

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Capacidad del Miami Stadium para el Mundial 2026

El Miami Stadium tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores durante el Mundial 2026.

Se trata de un estadio amplio, con experiencia en eventos internacionales y con una infraestructura preparada para partidos de alta convocatoria. Aunque no tiene techo cerrado, cuenta con una cubierta parcial que protege gran parte de las tribunas y ayuda a reducir el impacto directo del sol y la lluvia sobre los espectadores.

El recinto también tiene amplias zonas premium, suites, sectores de hospitalidad y una gran capacidad operativa para eventos de escala mundial. Su entorno, sin embargo, suele exigir planificación: los accesos, estacionamientos y traslados hacia Miami Gardens pueden ser un factor importante en días de partido.

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Como estadio abierto, el clima puede tener incidencia. En junio, Miami suele presentar calor, humedad y posibilidad de tormentas, por lo que el estado del tiempo puede influir tanto en el juego como en la experiencia de los aficionados.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Miami Stadium

El Miami Stadium será sede de siete partidos durante el Mundial 2026: cuatro de fase de grupos y tres de eliminación directa.

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Estos son los partidos programados en Miami:

Arabia Saudita 1-1 Uruguay — 15 de junio, Grupo H.

— 15 de junio, Grupo H. Uruguay 2-2 Cabo Verde — 21 de junio, Grupo H.

— 21 de junio, Grupo H. Escocia vs. Brasil — 24 de junio, Grupo C.

— 24 de junio, Grupo C. Colombia vs. Portugal — 27 de junio, Grupo K.

— 27 de junio, Grupo K. 16avos de final — 3 de julio.

— 3 de julio. Cuartos de final — 11 de julio.

— 11 de julio. Partido por el tercer puesto — 18 de julio.

Uruguay empató ante Cabo Verde en este mismo estadio. (Getty Images)

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Brasil quiere cerrar la clasificación

Brasil llega a este partido con 4 puntos y en una posición favorable. La Verdeamarela empató 1-1 ante Marruecos en el debut y luego venció 3-0 a Haití en la segunda fecha.

El equipo de Carlo Ancelotti depende de sí mismo para avanzar a los 16avos de final. Una victoria o un empate ante Escocia lo clasificará sin depender de otros resultados.

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Además, Brasil puede terminar primero del grupo si consigue un buen resultado y si Marruecos no lo supera en la comparación final de puntos, diferencia de gol y goles convertidos.

Escocia busca un golpe histórico

Escocia llega con 3 puntos y la necesidad de competir contra uno de los rivales más fuertes del grupo.

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El equipo de Steve Clarke empezó con una victoria 1-0 ante Haití, pero luego perdió 1-0 contra Marruecos. Por eso, el partido ante Brasil aparece como una oportunidad decisiva.

Si Escocia gana, llegará a 6 puntos y se meterá de lleno en los 16avos de final. Si empata, quedará con 4 y tendrá opciones importantes, aunque dependerá de otros resultados y de los criterios de desempate.