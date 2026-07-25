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No hay marcha atrás: Choco Lozano toma firme decisión con la selección de Honduras para el Mundial 2030

El delantero, que se encuentra sin equipo, ha tomado una firme decisión con su futuro en la selección de Honduras.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Choco Lozano ya decidió con la selección de Honduras.
© Getty ImagesChoco Lozano ya decidió con la selección de Honduras.

Hay buenas noticias para la Selección Nacional de Honduras. El delantero Antony “Choco” Lozano ha comunicado oficialmente a los directivos de la Federación que está totalmente disponible y elegible para volver a vestir la camiseta de la Bicolor.

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Hace un tiempo, la situación del atacante catracho era incierta. Tras sufrir una molestia en su rodilla y vivir el duro golpe de no clasificar al Mundial 2026, Lozano llegó a pensar seriamente en renunciar al equipo nacional.

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Sin embargo, luego de un tiempo de reflexión y recuperación, el delantero decidió dar un paso atrás en su idea de retirarse de la H y mantendrá su compromiso con el país, como informó el periodista Álvaro de la Rocha.

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Actualmente, Lozano ya dejó atrás sus problemas físicos en la rodilla y se encuentra al cien por ciento en la parte médica. Además, su futuro a nivel de clubes podría dar un giro importante, ya que tiene sobre la mesa una propuesta formal para continuar su carrera en el fútbol de Israel.

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Con su físico al máximo y un nuevo destino en el horizonte, el “Choco” deja las puertas abiertas para entrar en las próximas convocatorias del equipo nacional.

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En resumen

  • Antony “Choco” Lozano le avisó a la Federación que quiere seguir jugando con la Selección de Honduras.
  • Pensó en renunciar por una lesión y por no clasificar al Mundial 2026, pero decidió continuar.
  • Ya se recuperó de su rodilla y tiene una oferta para jugar en el fútbol de Israel.
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