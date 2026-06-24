Cuál es el ranking FIFA de Escocia y cuántos puestos lo separan de Brasil en el Mundial 2026

Las diferencias entre el pentacampeón del mundo y los europeos es grande y quieren hacerlo valer en en césped del Miami Stadium.

Escocia llega al partido contra Brasil por el Grupo C del Mundial 2026 con una diferencia importante en el ranking FIFA.

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En la clasificación previa al torneo, Brasil aparece en el puesto 6, mientras que Escocia ocupa el lugar 42. Es decir, entre ambas selecciones hay 36 puestos de diferencia a favor de la Verdeamarela.

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El partido se jugará este miércoles 24 de junio en el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium. Para Brasil, será la oportunidad de asegurar la clasificación. Para Escocia, puede ser una noche histórica si consigue un resultado que la meta en los 16avos de final.

Cuál es el ranking FIFA de Escocia

Escocia ocupa el puesto 42 del ranking FIFA masculino en la actualización previa al Mundial 2026.

Esa ubicación la deja por debajo de Brasil y Marruecos dentro del Grupo C, pero por encima de Haití. También muestra que Escocia llega como una selección de zona media del ranking, aunque con futbolistas de peso en ligas importantes.

El desarrollo del grupo la mantiene con vida. Escocia venció 1-0 a Haití en el debut y luego perdió 1-0 contra Marruecos. Con 3 puntos, todavía tiene una posibilidad concreta de avanzar si consigue un buen resultado ante Brasil.

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Cuál es el ranking FIFA de Brasil

Brasil ocupa el puesto 6 del ranking FIFA y llega al Mundial como una de las selecciones mejor ubicadas del planeta.

La Verdeamarela aparece dentro del top 10 mundial y sostiene su condición de candidata por historia, plantel y recorrido internacional.

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En el Grupo C, Brasil empató 1-1 ante Marruecos y luego goleó 3-0 a Haití. Ese arranque lo dejó bien posicionado, aunque todavía necesita cerrar la clasificación ante Escocia.

Brasil quiere sellar la clasificación ante Escocia.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo C

El Grupo C combina dos selecciones de muy alto ranking con dos equipos más alejados en la clasificación mundial.

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial 2026:

Brasil: 6º

6º Marruecos: 7º

7º Escocia: 42º

42º Haití: 83º

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Escocia busca romper la lógica del ranking

La diferencia de 36 puestos marca a Brasil como favorito, pero Escocia no llega sin argumentos.

El equipo europeo tiene una base de jugadores con experiencia en la Premier League, la Serie A, la Championship y la Premiership escocesa. Además, llega con una cuenta simple: necesita sumar para sostener sus opciones de avanzar.

Un triunfo contra Brasil sería un golpe enorme. Escocia escalaría a 6 puntos y se clasificaría a los 16avos de final. Un empate también puede ser muy valioso, aunque la dejaría pendiente de otros resultados.

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Brasil quiere confirmar su jerarquía

Brasil llega con mejor ranking, más figuras y una situación favorable en la tabla.

Aun así, el equipo de Carlo Ancelotti sabe que no puede relajarse. Una derrota lo puede mandar a la pelea de los mejores terceros o, como mínimo, obligarlo a depender del otro partido del grupo.

Por eso, la diferencia del ranking no elimina la presión. Brasil necesita confirmar en la cancha la distancia que aparece en la clasificación FIFA.

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Datos de Brasil vs. Escocia