¿Dónde y en qué estadio juegan Brasil vs. Marruecos en su debut en el Mundial 2026?

Conozca el estadio en el que se disputará el primer gran partido del Mundial 2026 entre dos selecciones que prometen llegar lejos.

Este sábado 13 de junio se llevará a cabo la tercera jornada del Mundial 2026. Después de las ceremonias inaugurales, llega el turno del encuentro al que más atentos estarán los aficionados por la calidad de jugadores y también porque juega la Selección de Brasil, la más laureada en la historia de la competencia. Enfrente tendrá a Marruecos, seleccionado que dio la gran sorpresa en Qatar 2022 al finalizar en el cuarto lugar y hoy es uno de los rivales a evitar.

El partido se disputará en el MetLife Stadium, recinto que está ubicado en el municipio de East Rutherford, estado de Nueva Jersey. Además, se encuentra a tan solo 11 kilómetros de Nueva York. En este estadio juegan los equipos de fútbol americano: New York Giants y New York Jets.

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Cabe aclarar que durante la Copa del Mundo el estadio no será conocido como MetLife Stadium por reglamentación de la FIFA. La Federación Internacional no le dará publicidad gratuita a los estadios que tengan en sus nombres a diferentes marcas. Por esta razón, será mencionado como Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Así se encuentra el estadio a horas del partido entre Brasil y Marruecos.

Además de albergar este partido entre Brasil y Marruecos, tendrá siete encuentros más: cuatro de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de los octavos y también será el estadio en el que se disputará la final el próximo 19 de julio.

Datos técnicos del MetLife Stadium/ Estadio de Nueva Jersey-Nueva York

Capacidad total : 82,566 espectadores.

: 82,566 espectadores. Fecha de inauguración : 10 de abril de 2010.

: 10 de abril de 2010. Costo de construcción: Aproximadamente 1,600 millones de dólares (fue la inversión más grande en un estadio al momento de su fecha de estreno).

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Los lujos que tiene el MetLife Stadium de Nueva Jersey

El Metlife cuenta con diversas comodidades. Tiene más de 200 palcos de lujo y diferentes zonas exclusivas con aire acondicionado, bufés de alta cocina, barras de tragos y acceso a los mejores asientos. Hay más de 140 puestos de comida, diseñado para evitar largas filas. En cada esquina, hay una pantalla gigante en HD.

Otro detalle innovador es la pantalla de 360 grados que rodea el interior del estadio, la cual expone estadísticas y diferentes datos del partido. Además, presenta un sistema de iluminación exterior y pantallas internas que cambian acorde al equipo que juega de local en la NFL. Azul para los Giants o verde para los Jets.

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Así es el estadio cuando se juega la NFL.

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¿Cuánto cuestan los tickets para el partido entre Brasil y Marruecos?

Precios oficiales

Categoría 4 (Zonas altas/detrás de arcos): Entre $60 y $120 USD .

Entre y . Categoría 3: Entre $100 y $200 USD .

Entre y . Categoría 2: Entre $150 y $280 USD .

Entre y . Categoría 1 (Laterales e inferiores): Entre $250 y $400 USD.

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Precios de reventas autorizados