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¿Se acabó la amistad? La reacción de Edwin Rodríguez sobre José Mario Pinto tras irse a Costa Rica

A Edwin Rodríguez le consultaron sobre José Mario Pinto luego de que Olimpia ganara su primer título sin él.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Edwin Rodríguez fue preguntado por José Mario Pinto.
© ICN DigitalEdwin Rodríguez fue preguntado por José Mario Pinto.

Olimpia levantó la Supercopa de Honduras, pero este partido tuvo un detalle muy especial: fue el primer juego oficial de los albos sin José Mario Pinto desde diciembre de 2019. Tras casi cuatro años siendo una de las grandes figuras del club, el atacante dejó un vacío importante tras confirmarse su fichaje por el Sporting FC de Costa Rica.

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Al finalizar el encuentro, su compañero Edwin Rodríguez habló sobre cómo afronta el equipo esta nueva etapa sin “El Rey del Dribling”. Sin rodeos pero con mucho respeto, el volante dejó claro cuál es la mentalidad que se exige dentro del vestuario merengue.

Edwin Rodríguez habla del nuevo Olimpia

“Hay jugadores que tienen jerarquía, pero el que entra, tiene la obligación de demostrar. No hay gente indispensable, porque para estar en el equipo más grande de Honduras tenés que rendir sí o sí”, declaró Rodríguez sobre la competencia interna.

Al ser consultado entre risas sobre si llamaría a José Mario Pinto para presumirle este nuevo título que él no pudo ganar, Edwin prefirió enviarle un mensaje lleno de buenos deseos para su aventura en el fútbol costarricense.

“No, no… A Pinto desearle lo mejor, que le vaya bien dónde está y nosotros seguir intentando ganar”, concluyó el mediocampista.

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Con la Supercopa en las vitrinas, Olimpia demuestra que su exigencia no cambia: los nombres pasan, pero la obligación de ganar títulos en el León sigue intacta.

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En resumen

  • Olimpia ganó la Supercopa de Honduras en su primer partido oficial sin José Mario Pinto, quien fichó por el Sporting FC de Costa Rica tras jugar con los albos desde 2019.
  • Edwin Rodríguez declaró que en Olimpia “nadie es indispensable” y que el jugador que entre a la cancha tiene la obligación de rendir y demostrar su nivel.
  • Rodríguez descartó hacerle bromas a su excompañero por el título conseguido y le deseó el mayor de los éxitos en su nueva etapa en el fútbol costarricense.

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