Cuál es el ranking FIFA de Ghana y cuántos puestos lo separan de Croacia en el Mundial 2026

La diferencia en el ranking solo puede ser un número ya que Ghana quiere darle un batacazo a Croacia en el Mundial 2026.

Ghana llega al partido contra Croacia por el Grupo L del Mundial 2026 con una diferencia grande en contra en el ranking FIFA, aunque la tabla del grupo muestra un escenario mucho más parejo.

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En la actualización previa al Mundial, Ghana aparece en el puesto 73, mientras que Croacia ocupa el lugar 11. Es decir, entre ambas selecciones hay 62 puestos de diferencia a favor del equipo europeo.

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El partido se jugará este sábado 27 de junio en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field. Para Ghana, el cruce puede significar la clasificación directa a los 16avos de final; para Croacia, una final para no depender de terceros.

Cuál es el ranking FIFA de Ghana

Ghana ocupa el puesto 73 del ranking FIFA, una ubicación que la deja como la selección peor posicionada del Grupo L.

Sin embargo, el Mundial ya mostró una imagen distinta a la de la previa. El equipo africano le ganó 1-0 a Panamá en su debut y luego empató 0-0 contra Inglaterra, un resultado que le permitió llegar a la última fecha con 4 puntos y una gran chance de avanzar.

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Contra Croacia, Ghana no parte como favorita por ranking, pero sí llega mejor parada en la tabla. Con un empate se clasifica de manera directa, y con una victoria incluso puede pelear por el primer lugar del grupo.

Cuál es el ranking FIFA de Croacia

Croacia está en el puesto 11 del ranking FIFA, 62 lugares por encima de Ghana.

La diferencia refleja el recorrido reciente de una selección que fue finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, además de mantenerse durante años entre los equipos más competitivos de Europa.

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Pero el ranking no le resolvió el grupo. Croacia perdió 4-2 ante Inglaterra en la primera fecha y recién pudo acomodarse con el 1-0 frente a Panamá. Por eso llega al último partido con una obligación clara: ganarle a Ghana para clasificarse sin depender de terceros.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo L

El Grupo L reúne a dos selecciones europeas de peso, una representante africana y Panamá como único equipo centroamericano del Mundial.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Inglaterra: 4º

4º Croacia: 11º

11º Panamá: 34º

Ghana: 73º

Ghana quiere confirmar que el ranking no cuenta toda la historia

La distancia de 62 puestos marca un favoritismo previo para Croacia, pero Ghana llega con argumentos propios.

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El equipo africano ya sumó cuatro puntos, mantuvo su arco en cero ante Inglaterra y mostró capacidad para competir en un grupo exigente. Ahora necesita sostener ese nivel en el partido que define su clasificación.

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Para Ghana, eliminar o dejar tercero a Croacia sería un golpe fuerte dentro del grupo. No solo por la diferencia en el ranking, sino por el peso mundialista del rival.

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Croacia necesita hacer valer su jerarquía

Croacia tiene mejor ubicación FIFA, más experiencia reciente en grandes torneos y una base acostumbrada a partidos de alta presión.

Aun así, llega a la última fecha por debajo de Ghana. Esa es la tensión principal del partido: Croacia tiene el ranking, pero Ghana tiene la ventaja en la tabla.

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Si Croacia gana, corrige el rumbo y avanza. Si no lo hace, puede quedar atada a una tabla de terceros que no le garantiza nada.

Datos de Ghana vs. Croacia

Partido: Ghana vs. Croacia.

Ghana vs. Croacia. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: L.

L. Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Estadio: Philadelphia Stadium / Lincoln Financial Field.

Philadelphia Stadium / Lincoln Financial Field. Ranking FIFA de Ghana: 73º.

Ranking FIFA de Croacia: 11º.

11º. Diferencia: 62 puestos a favor de Croacia.