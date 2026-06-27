Inglaterra está en 16avos: contra quién y cuando juega su próximo partido del Mundial 2026

Inglaterra cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 2-0 sobre Panamá y aseguró su clasificación a los 16avos de final como líder del Grupo L. El equipo inglés terminó primero en su zona y ahora espera por la confirmación de su próximo rival en la ronda eliminatoria.

Publicidad

El seleccionado europeo llegó a esta instancia después de una fase de grupos positiva, en la que logró imponerse a Croacia en el debut, empató con Ghana y volvió a sumar de a tres frente a Panamá. Con ese recorrido, Inglaterra se quedó con el primer puesto y evitó depender de otros resultados.

ver también Panamá 0-2 Inglaterra EN VIVO: Harry Kane pone el segundo – Minuto a minuto del Mundial 2026

Los posibles rivales de Inglaterra

Su próximo partido será por los 16avos de final del Mundial 2026. Según el cuadro oficial, Inglaterra enfrentará a uno de los mejores terceros provenientes de los grupos E, H, I, J o K. Por eso, el rival todavía no está completamente definido y dependerá del cierre de esas zonas y de la tabla general de terceros.

Inglaterra hizo la tarea ante Panamá (Getty Images).

Entre los posibles rivales aparecen selecciones como Ecuador, Uruguay, Senegal, Austria, Argelia, República Democrática del Congo o Uzbekistán, aunque el panorama quedará confirmado una vez que finalicen todos los partidos pendientes de la fase de grupos.

Publicidad

Fecha y horario del próximo partido de Inglaterra

El partido de Inglaterra por los 16avos de final se jugará el miércoles 1 de julio en el Atlanta Stadium, en Atlanta, Estados Unidos. El encuentro está programado para las 10:00 a.m. de Centroamérica (11:00 a.m. de Panamá).

ver también Cuál es el ranking FIFA de Colombia y cuántos puestos lo separan de Portugal en el Mundial 2026

De avanzar, Inglaterra continuará su camino en la zona del cuadro que también incluye cruces con equipos que vienen de los grupos A, E, F, H, I, J y K, por lo que el cierre de la fase de grupos será clave para terminar de ordenar su posible recorrido en el Mundial.