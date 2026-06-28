El brujo que “detuvo” a Harry Kane se mete con Messi: su predicción para Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Nana Kwaku Bonsam volvió a aparecer en la previa de un partido grande del Mundial 2026. El brujo ghanés, que ya había asegurado haber frenado a Harry Kane, ahora lanzó una predicción fuerte para Argentina vs. Cabo Verde.

Argentina ya tiene rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde, en un partido que en la previa parece tener a la Albiceleste como favorita absoluta, tanto por historia como por jerarquía actual. En las últimas horas, de todos modos, apareció un condimento que ilusiona a muchos con ser testigos de un nuevo batacazo.

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El protagonista es Nana Kwaku Bonsam, un brujo de Ghana que se hizo conocido en el mundo del fútbol por sus supuestas intervenciones espirituales en partidos importantes. Su nombre saltó a la fama durante este Mundial en la previa del cruce entre Inglaterra y Ghana, cuando aseguró que había trabajado para frenar a Harry Kane.

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Y el “hechizo” funcionó: el temible goleador del Bayern Munich no pudo convertir en aquel partido y las Blacks Stars terminaron sacándole un empate a uno de los favoritos al título.

Kane celebró en dos de sus tres partidos: solo no puedo vulnerar el arco de Ghana (Getty Images).

Después del encuentro, Bonsam volvió a hablar y se atribuyó parte de lo ocurrido. También dijo que había liberado a Kane de su supuesto encantamiento, y así fue como el inglés volvió a celebrar en el 2-0 ante Panamá.

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“Cabo Verde eliminará a Argentina”

Ahora, el brujo ghanés se metió en el camino de Lionel Messi con un pronóstico sobre el partido que jugará su equipo ante los Tiburones Azules: “Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final…”.

Para Argentina, este veredicto aparece como una simple provocación. Los vigentes campeones del mundo llegan al cruce avalados por su puntaje perfecto en la fase de grupos, con Messi una vez más como principal figura.

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El brujo de Ghana está convencido de que Cabo Verde dará un batacazo en 16avos de final (X).

Del otro lado estará una selección que, desde antes del debut, muchos daban por eliminada en la primera fase, pero que ya hizo historia en un grupo complicado y ahora buscará llevar el golpe mucho más lejos.

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Cuándo y dónde juegan Argentina vs. Cabo Verde

Argentina y Cabo Verde jugarán el viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami (rebautizado por la FIFA como Miami Stadium durante el torneo).

Lionel Messi lleva 6 goles en 3 partidos: es el máximo anotador del Mundial 2026 (Getty Images).

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El encuentro está programado para las 4:00 p.m. de Centroamérica (5:00 p.m.. de Panamá), y el ganador avanzará a los octavos de final para enfrentar al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.