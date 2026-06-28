Mientras Gustavo Alfaro gana 2.5 millones en Paraguay, el salario de Julian Nagelsmann en Alemania

Hay una marcada diferencia salarial entre Alfaro y Nagelsmann, quienes este lunes pugnarán por el boleto a los octavos de final del Mundial 2026 con Paraguay y Alemania.

Paraguay y Alemania se enfrentarán por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un cruce que también expone una fuerte diferencia económica entre sus entrenadores. De un lado estará Gustavo Alfaro, uno de los técnicos sudamericanos mejor pagados del torneo; del otro, Julian Nagelsmann, quien aparece entre los seleccionadores con salario más alto de toda la Copa del Mundo.

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El partido tendrá un condimento especial por el contraste de estilos. Alfaro construyó una selección guaraní competitiva, incómoda y de mucho orden táctico, mientras que Nagelsmann carga con la presión histórica de una Mannschaft siempre obligada a pelear por el título.

Cuánto gana Gustavo Alfaro en Paraguay

Gustavo Alfaro llegó a la Selección de Paraguay con un contrato importante para la realidad del fútbol sudamericano. Según distintos reportes, el entrenador argentino percibe entre 2.5 y 3 millones de dólares anuales.

El salario refleja el peso que la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) le dio a su proyecto. “Lechuga” interrumpió su vínculo con Costa Rica para tomar un equipo que necesitaba recuperar competitividad y logró llevarlo hasta la fase eliminatoria del Mundial, algo que aumenta aún más el valor de su trabajo al frente de la Albirroja.

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El salario de Julian Nagelsmann en Alemania

Julian Nagelsmann, por su parte, se encuentra en otra escala económica. El entrenador de Alemania tiene un salario que supera los 7 millones de euros anuales, un monto que lo ubica entre los seleccionadores mejor pagados del Mundial 2026.

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El caso de Nagelsmann también responde al peso de la selección que dirige. Alemania es una de las potencias históricas del fútbol mundial y su federación apostó por un técnico joven, de perfil moderno y con experiencia en clubes de élite como Hoffenheim, RB Leipzig y Bayern Múnich.

Los 10 entrenadores mejor pagados del Mundial 2026

De acuerdo con el ranking publicado por Finance Football, los salarios de los seleccionadores también marcan diferencias importantes entre las potencias y otras selecciones del Mundial 2026.

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Estos son los 10 DT mejor pagados del Mundial 2026:

Carlo Ancelotti (Brasil) — Más de 10 millones de dólares anuales.

— Más de 10 millones de dólares anuales. Julian Nagelsmann (Alemania) — Casi 8 millones de dólares anuales.

— Casi 8 millones de dólares anuales. Mauricio Pochettino (Estados Unidos) — Entre 6 y 7 millones de dólares anuales.

— Entre 6 y 7 millones de dólares anuales. Thomas Tuchel (Inglaterra) — Entre 6 y 7 millones de dólares anuales.

— Entre 6 y 7 millones de dólares anuales. Didier Deschamps (Francia) — Más de 4 millones de dólares anuales.

— Más de 4 millones de dólares anuales. Roberto Martínez (Portugal) — Más de 4 millones de dólares anuales.

— Más de 4 millones de dólares anuales. Fabio Cannavaro (Uzbekistán) — Más de 4 millones de dólares anuales.

— Más de 4 millones de dólares anuales. Marcelo Bielsa (Uruguay) — Cerca de 4 millones de dólares anuales.

— Cerca de 4 millones de dólares anuales. Javier Aguirre (México) — Entre 2 y 3 millones de dólares anuales.

— Entre 2 y 3 millones de dólares anuales. Gustavo Alfaro (Paraguay) — Entre 2 y 3 millones de dólares anuales.

Cuándo juegan Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026

Paraguay y Alemania se enfrentarán el lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en Estados Unidos, desde las 2:30 p.m. de Centroamérica (3:30 de Panamá).