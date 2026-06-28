El duelo Brasil vs. Japón corre el telón del lunes en el Mundial 2026. Entérese a qué hora y en qué canal ver el partido por los dieciseisavos de final en Centroamérica.

Brasil y Japón se enfrentan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de la primera ronda de eliminación directa. El partido se jugará en el NRG Stadium de Houston y pondrá frente a frente a una de las grandes candidatas al título contra una selección asiática que llega con confianza y argumentos para competir.

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La Canarinha de Carlo Ancelotti avanzó como líder del Grupo C después de cerrar la primera fase con un contundente 3-0 sobre Escocia. Los nipones, por su parte, terminaron segundos en el Grupo F tras igualar 1-1 ante Suecia, resultado que les permitió meterse en los 16avos y sostener su buen momento en el torneo.

A qué hora juegan Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

El partido por los 16vos de final del Mundial se jugará mañana, lunes 29 de junio. Estos son los horarios para Centroamérica:

11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 12:00 p. m. en Houston, 1:00 p. m. ET y 10:00 a. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón en Centroamérica

Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX

Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX Panamá: Tigo Sports, TVMAX y RPC

Tigo Sports, TVMAX y RPC Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports, Canal 4 TCS y Fox

Tigo Sports, Canal 4 TCS y Fox Nicaragua: Tigo Sports

Cómo llega Brasil

Brasil llega a los 16avos de final en un gran momento. La Verdeamarela viene de golear 3-0 a Escocia en el cierre de la fase de grupos, resultado que le permitió confirmar el primer lugar del Grupo C y llegar con autoridad a la ronda de eliminación directa.

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El equipo de Carlo Ancelotti terminó invicto la primera fase. Empató 1-1 ante Marruecos en el debut, luego venció 3-0 a Haití y completó su clasificación derrotando a los escoceses. Esa secuencia refuerza su condición de candidata, pero también marca una evolución con el correr de los partidos.

La principal baja sigue siendo Raphinha. El atacante no viajó a Houston y continúa fuera por una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, sufrida durante el partido ante Haití. Su ausencia abre un lugar en la banda derecha, donde Rayan aparece como una de las alternativas más probables para acompañar a Matheus Cunha y Vinícius Júnior en ataque.

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La última vez que se enfrentaron, Japón le remontó 3-2 a Brasil. Fue en un amistoso previo al Mundial 2026 que se jugó el pasado 14 de noviembre. (Foto: Eugene Hoshiko – AP)

Cómo llega Japón al partido contra Brasil

Japón también arriba con una racha positiva. La selección dirigida por Hajime Moriyasu suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, un registro que explica por qué aterriza en este cruce con confianza pese a enfrentar a una de las potencias históricas del torneo.

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El equipo asiático cerró la fase de grupos con un empate 1-1 ante Suecia, resultado que le alcanzó para asegurar el segundo lugar del Grupo F. Antes, había goleado 4-0 a Túnez y había rescatado un empate 2-2 con Países Bajos, en una zona que exigió competir ante rivales de estilos muy distintos.

La baja más importante es Takefusa Kubo, quien no estará disponible para este encuentro. Sin el jugador de Real Sociedad, buena parte de la creatividad puede pasar por Daichi Kamada y Ritsu Doan, dos futbolistas clave para conectar el mediocampo con el ataque.

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Posibles alineaciones de Brasil vs. Japón

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Brasil y Japón por el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

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Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Quién es el árbitro de Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Árbitro principal: Maurizio Mariani (Italia).

Maurizio Mariani (Italia). Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia).

Daniele Bindoni (Italia). Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia).

Alberto Tegoni (Italia). Cuarto árbitro: Sandro Schaerer (Suiza).

Sandro Schaerer (Suiza). Quinta árbitra: Stephane de Almeida (Suiza).