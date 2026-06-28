El duelo Alemania vs. Paraguay buscará definir a otro de los clasificados a octavos de final. Entérese a qué hora y en qué canal ver el partido por los dieciseisavos de final en Centroamérica.

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que promete tensión desde el primer minuto. El partido se jugará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y pondrá frente a frente a una potencia europea con obligación de pelear arriba contra una selección sudamericana que llega con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del torneo.

Publicidad

La Mannschaft avanzó como líder del Grupo E, aunque llega al cruce después de una derrota 2-1 ante Ecuador que dejó algunas dudas en el cierre de la primera fase. Paraguay, en cambio, se clasificó como uno de los mejores terceros del Grupo D tras igualar 0-0 con Australia, resultado que le permitió seguir con vida en el nuevo formato de 48 selecciones.

A qué hora juegan Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:30 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:30 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 4:30 p. m. en Foxborough, 4:30 p. m. ET y 1:30 p. m. PT en Estados Unidos.

ver también Calendario completo de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y dónde ver TODOS los partidos

Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Paraguay en Centroamérica

Costa Rica: Fox Sports

Fox Sports Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Publicidad

Cómo llega Alemania al partido contra Paraguay

Alemania llega a los 16avos de final con una mezcla de favoritismo y necesidad de respuesta. El equipo de Julian Nagelsmann venía mostrando una versión convincente en la fase de grupos, pero el 2-1 sufrido ante Ecuador en la última jornada dejó un llamado de atención antes de entrar en la etapa decisiva.

La selección alemana había comenzado el Mundial con una goleada 7-1 sobre Curazao y luego venció 2-1 a Costa de Marfil, resultados que le permitieron encaminar rápidamente su clasificación. Sin embargo, el tropiezo frente al equipo de Sebastián Beccacece cortó la racha perfecta y expuso algunas señales de desgaste en un equipo que suele proponer desde la posesión, la presión alta y la llegada de sus mediapuntas.

Publicidad

Para este cruce, Nagelsmann no podrá contar con Nico Schlotterbeck, baja importante en la zaga. Además, Nathaniel Brown arrastra molestias físicas y su evolución será seguida con cautela. En ataque, la estructura apunta a mantenerse con Kai Havertz como referencia, acompañado por Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz, tres nombres llamados a marcar diferencias entre líneas.

Cómo llega Paraguay al partido contra Alemania

Paraguay llega a este partido con la confianza de haber superado la fase de grupos en un contexto complejo. La Albirroja terminó tercera en el Grupo D, detrás de Estados Unidos y Australia, y logró meterse entre los clasificados gracias al triunfo 1-0 sobre Turquía y al empate 0-0 ante Australia en el cierre.

Publicidad

En sus últimos cinco partidos, la Albirroja suma dos victorias, un empate y dos derrotas. En esa serie aparecen el 0-0 contra Australia, el 1-0 frente a Turquía, la caída 4-1 ante Estados Unidos, la goleada 4-0 sobre Nicaragua y la derrota 2-1 con Marruecos en amistosos.

La mala noticia para Alfaro pasa por las bajas. Omar Alderete y Diego Gómez están descartados para este compromiso, dos ausencias sensibles para un partido que exigirá máxima concentración y mucho despliegue físico. Aun así, Paraguay llega con un mensaje claro: eliminar a uno de los favoritos será difícil, pero no imposible.

Publicidad

Posibles alineaciones de Alemania vs. Paraguay

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Alemania y Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Publicidad

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, José Canale, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Julio Enciso, Matías Galarza, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Quién es el árbitro de Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026

El árbitro designado para Alemania vs. Paraguay es Jalal Jayed, de Marruecos. El juez africano tendrá a cargo un partido de alto voltaje por los 16avos de final del Mundial 2026.

Publicidad

El cuerpo arbitral informado para este encuentro es el siguiente:

Árbitro principal: Jalal Jayed (Marruecos).

Jalal Jayed (Marruecos). Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos).

Zakaria Brinsi (Marruecos). Asistente 2: Mustapha Akarkad (Marruecos).

Mustapha Akarkad (Marruecos). Cuarto árbitro: Ning Ma (China).

ver también Predicción Mundial 2026: resultados exactos de 16avos y las selecciones que pasarán a octavos de final, según la IA

Qué pasa si Alemania y Paraguay empatan

Si Alemania y Paraguay empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

Publicidad

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.