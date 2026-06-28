El duelo Países Bajos vs. Marruecos buscará definir a otro de los clasificados a octavos de final. Entérese a qué hora y en qué canal ver el partido por los dieciseisavos de final en Centroamérica.

Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en uno de los partidos más esperados de la primera ronda de eliminación directa. El encuentro se jugará en el Estadio Monterrey, ubicado en México, y tendrá en juego un lugar entre los 16 mejores del torneo.

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El cruce llega con dos selecciones que atraviesan un buen momento. Países Bajos avanzó como líder del Grupo F después de vencer 3-1 a Túnez en su último encuentro, mientras que Marruecos terminó segundo en el Grupo C tras derrotar 4-2 a Haití y cerrar una fase de grupos muy sólida.

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A qué hora juegan Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

7:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 8:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 7:00 p. m. en Monterrey, 9:00 p. m. ET y 6:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Marruecos en Centroamérica

Panamá: RPC, TV Max, Medcom GO, Tigo Sports, ViX y FOX.

RPC, TV Max, Medcom GO, Tigo Sports, ViX y FOX. Costa Rica: Teletica, TDMAX, ViX y FOX.

Teletica, TDMAX, ViX y FOX. Guatemala: ViX y Tigo Sports.

ViX y Tigo Sports. Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.

Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX. El Salvador: Canal 4, TCS GO, ViX, FOX y Tigo Sports.

Canal 4, TCS GO, ViX, FOX y Tigo Sports. Nicaragua: ViX, Tigo Sports, Canal 10 y FOX.

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Cómo llega Países Bajos al partido contra Marruecos

Países Bajos llega a los 16avos de final con buenas sensaciones. El equipo de Ronald Koeman cerró la fase de grupos con una victoria 3-1 sobre Túnez, resultado que le permitió asegurar el primer lugar del Grupo F y llegar con impulso a la ronda decisiva.

La Oranje había mostrado señales positivas desde el arranque del torneo. Primero empató 2-2 con Japón en un partido exigente, luego goleó 5-1 a Suecia y completó su clasificación con el triunfo ante Túnez. Esa secuencia dejó una imagen clara: es una selección con variantes ofensivas y capacidad para castigar cuando encuentra espacios.

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Ronald Koeman no tiene bajas confirmadas ni jugadores suspendidos para este compromiso. Con Frenkie de Jong como eje en la mitad de la cancha, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders aportando despliegue, y Cody Gakpo como una de las principales cartas de desequilibrio, la Oranje intentará imponer ritmo desde el inicio.

Cómo llega Marruecos al partido contra Países Bajos

Marruecos llega a este partido con una confianza enorme. La selección dirigida por Mohamed Ouahbi viene de derrotar 4-2 a Haití y cerró una fase de grupos de alto nivel, en la que también venció 1-0 a Escocia y empató 1-1 con Brasil.

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El recorrido marroquí muestra algo más que buenos resultados. Los Leones del Atlas compitieron ante una potencia como Brasil, resolvieron un partido cerrado contra Escocia y luego mostraron peso ofensivo frente a Haití. Por eso, llegan a los 16avos con argumentos reales para mirar de igual a igual a cualquier rival.

Posibles alineaciones de Países Bajos vs. Marruecos

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Países Bajos y Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026.

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Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

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Quién es el árbitro de Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026

El árbitro designado para Países Bajos vs. Marruecos será Wilton Pereira Sampaio, de Brasil. El juez sudamericano tendrá a cargo uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026.

Árbitro principal: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

Wilton Pereira Sampaio (Brasil). Asistente 1: Bruno Raphael Pires (Brasil).

Bruno Raphael Pires (Brasil). Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil).

Bruno Boschilia (Brasil). Cuarto árbitro: Cristian Garay (Chile).

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Qué pasa si Países Bajos y Marruecos empatan

Si Países Bajos y Marruecos empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.