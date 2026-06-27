¿Quién es el árbitro de Croacia vs. Ghana en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Drew Fischer

Un partido bravo en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 fue asignado a un árbitro de Concacaf.

Drew Fischer será el árbitro principal del partido entre Croacia y Ghana, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se jugará este sábado 27 de junio en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field.

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La designación pone a un árbitro canadiense al frente de un cruce con muchísimo peso clasificatorio. Ghana llega con 4 puntos y puede avanzar con un empate, mientras que Croacia necesita ganar para no quedar atrapada en la tabla de mejores terceros.

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El partido puede ser exigente para el juez por una razón clara: los dos equipos llegan con mucho en juego, pero no con la misma urgencia. Ghana puede administrar mejor los tiempos; Croacia, en cambio, está obligada a buscar el resultado.

Quién es Drew Fischer, árbitro de Croacia vs. Ghana

Drew Fischer es un árbitro canadiense nacido el 10 de julio de 1980 en Calgary, Alberta. Es internacional FIFA desde 2015 y tiene una larga trayectoria en el arbitraje de Norteamérica.

Su recorrido está muy ligado a la MLS, la liga en la que dirige desde hace más de una década. También cuenta con experiencia en competencias de Concacaf, torneos de selecciones, partidos internacionales y funciones relacionadas con el VAR.

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Fischer forma parte del grupo arbitral de Concacaf en el Mundial 2026. Para Croacia vs. Ghana, tendrá un partido de presión alta, con una selección europea obligada a ganar y un equipo africano que puede clasificarse con un resultado positivo.

Antecedentes internacionales de Drew Fischer

Drew Fischer ya tenía experiencia mundialista antes de esta Copa, aunque principalmente desde el rol de videoarbitraje.

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En Qatar 2022, fue parte del grupo de oficiales de video designados para el torneo y llegó a trabajar en instancias importantes como VAR. Esa experiencia lo mantuvo dentro del radar de FIFA para competencias de alto nivel.

En el Mundial 2026, Fischer ya dirigió Francia vs. Iraq, por el Grupo I, el 22 de junio. Ese partido marcó su debut como árbitro principal en una Copa del Mundo.

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De esta manera, Croacia vs. Ghana será su segundo encuentro como juez central en este Mundial.

Por qué Croacia vs. Ghana puede exigir al árbitro

El partido puede tener mucha fricción desde el mediocampo.

Croacia necesita ganar, por lo que seguramente intentará tomar la iniciativa, circular la pelota y empujar a Ghana contra su campo. Esa búsqueda puede generar duelos constantes, faltas tácticas y reclamos si el partido se vuelve trabado.

Ghana, en cambio, puede jugar con más paciencia. Al tener 4 puntos, no está obligada a desordenarse. Puede defender mejor los espacios, salir rápido y apostar a la potencia física en transiciones.

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Para Fischer, la clave será sostener un criterio claro en los contactos, sobre todo si Croacia empieza a acelerar y Ghana intenta cortar ritmo. También deberá controlar el juego aéreo, las disputas en pelota parada y las posibles demoras si el resultado favorece al equipo africano.

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Cuerpo arbitral de Croacia vs. Ghana

El equipo arbitral de Croacia vs. Ghana tendrá conducción canadiense y apoyo neozelandés en las funciones complementarias.

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