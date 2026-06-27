Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo L tras las victorias de Inglaterra y Croacia

Inglaterra cerró como líder del Grupo L y Croacia terminó como escolta tras derrotar a Ghana.

El Grupo L del Mundial 2026 cerró su actividad con una victoria de Inglaterra ante Panamá y un triunfo de Croacia sobre Ghana, resultados que terminaron de definir el orden de la zona.

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Inglaterra cumplió ante Panamá y aseguró su lugar en lo más alto del grupo. El seleccionado inglés volvió a sumar de a tres en una última fecha clave y cerró la fase de grupos como líder.

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En el otro partido, Croacia se impuso por 2-1 en un cruce directo por el segundo lugar. El resultado le permitió al conjunto europeo alcanzar la segunda posición, mientras que Ghana quedó tercera y deberá esperar por la definición de los mejores terceros.

Así se cerró el Grupo L del Mundial 2026

Con este escenario, Inglaterra avanzó como líder del Grupo L y Croacia terminó segunda. Ghana quedó expectante por la tabla general de terceros, mientras que Panamá cerró su participación sin puntos.