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Concacaf sigue viva en el Mundial 2026: cuándo y contra quién juegan México, Estados Unidos y Canadá

La Concacaf mantiene presencia en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 gracias a las clasificaciones de México, Estados Unidos y Canadá.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Estados Unidos, México y Canadá siguen con vida en la Copa del Mundo.
© Redes socialesEstados Unidos, México y Canadá siguen con vida en la Copa del Mundo.

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y la Concacaf mantiene vivas a sus tres selecciones anfitrionas. México, Estados Unidos y Canadá avanzaron a los dieciseisavos de final (ronda de 32) y buscarán seguir haciendo historia en el torneo más importante organizado por la FIFA.

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Canadá ya dio el primer paso en la fase eliminatoria al vencer 1-0 a Sudáfrica este domingo, resultado que le permitió asegurar su lugar en los octavos de final. Ahora espera al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos, programado para el 29 de junio.

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México será el siguiente representante de la Concacaf en entrar en acción. El combinado mexicano enfrentará a Ecuador el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El vencedor avanzará a los octavos de final para medirse con el ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Por su parte, Estados Unidos disputará su partido de dieciseisavos de final el miércoles 1 de julio frente a Bosnia y Herzegovina. El ganador de ese encuentro se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del compromiso entre Bélgica y Senegal.

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La presencia de los tres anfitriones en la fase de eliminación directa confirma el buen desempeño de la región en esta edición del Mundial. Canadá ya aseguró su continuidad entre los 16 mejores equipos del torneo, mientras que México y Estados Unidos buscarán acompañarlo con victorias en sus respectivos compromisos.

En resumen

  • Canadá 1-0 Sudáfrica (clasificado a octavos de final).
  • México vs. Ecuador – martes 30 de junio.
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – miércoles 1 de julio.
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