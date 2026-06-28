Dos nuevos fichajes, un regreso de préstamo y un mexicano en la mira marcan la agenda actual de Saprissa.

Mientras los ojos del mundo del fútbol están puestos en los eventos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en las oficinas del Deportivo Saprissa Erick Lonnis continúa trabajando en la reestructuración de la planilla que dirige Hernán Medford, con el objetivo de lavar la cara del equipo luego del subcampeonato en el Torneo Clausura 2026.

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Por el momento, la dirigencia tibaseña ha logrado cerrar dos fichajes, el regreso de un juvenil que había salido cedido, y ahora tendría como prioridad firmar a uno de los mejores jugadores extranjeros de la Liga Promérica.

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Los tres refuerzos que ya cerró Erick Lonnis

Andrey Soto

El talentoso futbolista de 23 años se desempeña principalmente como extremo izquierdo. Llega a San Juan de Tibás procedente del Municipal Pérez Zeledón, donde terminó de consolidarse como uno de las promesas más emocionantes del campeonato nacional.

Andrey Soto ya se entrena con el uniforme del Monstruo (Saprissa).

El club morado lo amarró con un contrato por dos años, en una negociación en la que también se incluyó el préstamo del juvenil Kenneth González al cuadro generaleño.

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Keyshwen Arboine

El limonense de 24 años juega como extremo derecho y viene de un paso como legionario en el Deportivo Guastatoya de Guatemala, donde destacó enormemente por su velocidad.

Keyshwen Arboine llegó a Tibás desde el Guastatoya de Guatemala (Saprissa).

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Saprissa lo sumó por un año, operación que se concretó gracias al interés formal de los morados y la buena disposición del cuadro chapín para dejar salir al futbolista.

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Samir Taylor

A sus 22 años, el lateral derecho regresó a su casa tras finalizar su período de préstamo con el descendido Guadalupe FC. Lonnis ya confirmó oficialmente que Taylor se quedará en el club para engrosar las filas de Medford de cara al Apertura 2026.

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Samir Taylor está de nuevo en Saprissa tras su cesión en Guadalupe (Saprissa).

El próximo objetivo: Antonny Monreal

El guardameta del Municipal Liberia, Antonny Monreal, sigue en la órbita del Monstruo, que busca elevar la competencia en el arco y brindarle un respaldo de jerarquía al juvenil Abraham Madriz tras la reciente salida de Minor Álvarez.

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Sin embargo, la negociación es complicada: el mexicano tiene contrato vigente en la Ciudad Blanca hasta diciembre de 2026, cuenta sobre la mesa con una propuesta de renovación del club aurinegro y, por si fuera poco, recibió una seductora oferta desde el fútbol de Colombia que podría cambiar todo el panorama.

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Por otro lado, Monreal ya viene trabajando en los trámites para obtener la ciudadanía costarricense, un detalle decisivo para Saprissa, ya que le permitiría inscribirlo sin ocupar una valiosa plaza de extranjero.